Minister Zuhal Demir ontsteekt koorvlam met vocale ondersteuning leerlingen Sint-Jan Bergmanscollege Antwerpen ADA

24 januari 2020

14u19

Bron: Belga 0 Antwerpen Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) heeft vrijdag de koorvlam aangestoken die Vlaanderen zal doorkruisen in aanloop naar de World Choir Games (WCG) die van 5 tot 15 juli plaatsvinden in Vlaanderen. Tijdens het aansteken van de vlam kreeg minister Demir de vocale ondersteuning van het kinderkoor van het Sint-Jan Bergmanscollege in Antwerpen.

De koorvlam zal heel Vlaanderen doorkruisen tijdens 50 koorvlamevenementen vooraleer op de openingsceremonie van de WCG in het Sportpaleis in Antwerpen de grote koorvlam wordt aangestoken. De vele koorvlamevenementen staan in het teken van verbinding tussen generaties en gemeenschappen, met bijzondere aandacht voor de fysiek, sociaal of mentaal kwetsbare mensen.

Minister Demir kreeg bij het aantsteken van de koorvlam bovendien al een voorproefje van al het zangtalent dat zal deelnemen aan de Olympische Spelen van de samenzang. “Ik wil de organisatoren bedanken dat er ook plaats is voor inclusiviteit, zodat ook mensen van kwetsbare groepen kunnen deelnemen aan dit grootse evenement”, vertelt minister Demir.

De WCG vinden deze zomer van 5 tot 15 juli plaats op verschillende locaties in Antwerpen en Gent. Liefst 21.000 zangers uit 70 landen en 5 continenten strijken dan neer in Vlaanderen. Het doel van de WCG is om muziek als gemeenschappelijke taal te brengen en zo naties en culturen samen te brengen en te verbinden. Onder de koren zullen deelnemers zijn van alle leeftijden, stijlen en talenten zijn.