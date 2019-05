Minister Homans investeert ruim 1,3 miljoen euro in opvangcentrum Payoke BJS

24 mei 2019

16u18 0 Antwerpen Vlaams minister van Stedenbeleid en Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) investeert 1,3 miljoen euro in Payoke, het opvangcentrum voor prostituees en slachtoffers van mensenhandel in het Antwerpse Schipperskwartier.

Voor het derde jaar op rij maakt minister Homans geld vrij voor projecten die investeren in sociale infrastructuur. Dit jaar werd een som van 6 miljoen euro verdeeld over zes Vlaamse projecten in Antwerpen, Hasselt, Aalst, Brugge, Leuven en Mechelen. “Allemaal dragen ze actief bij aan het terugdringen van armoede in de stad en zetten tegelijkertijd ook in op het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen in armoede. Daarnaast zorgen ze voor een opwaardering van de buurt en versterken ze de sociale cohesie”, aldus minister Homans.

In Antwerpen werd Payoke, het opvangcentrum voor prostituees en slachtoffers van mensenhandel, geselecteerd. De organisatie krijgt een subsidie van 1.335.460 euro. Met het geld wordt de infrastructuur waarin nu gewerkt wordt opgewaardeerd.

Payoke werd in 1987 opgericht door kunstlerares Patsy Sörensen, met de bedoeling prostituees informatie, steun en medische begeleiding te geven of hen te helpen uit de prostitutie te stappen. Later werd Payoke een opvangcentrum dat instaat voor psychosociale, administratieve en juridische begeleiding van slachtoffers van mensenhandel. Het voorziet zowel opvang als ambulante hulp.