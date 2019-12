Minister bezoekt militairen in Antwerpen maar defensie hoopt snel af te zijn van Opdracht Spring Guardian ADA

31 december 2019

11u44 10 Antwerpen De militairen die in de Antwerpse straten patrouilleren kregen dinsdagochtend bezoek van minister voor Defensie Philippe Goffin. Hij wilde de militairen bedanken voor hun dagelijkse inzet om de burgers te beschermen. “Ook tijdens feestdagen staan ze voor ons paraat en dat mag in de bloemetjes gezet worden.” Defensie hoopt dan weer dat zij zich snel terug kunnen focussen op hun “kerntaken”

Minister van Defensie Philippe Goffin bracht dinsdagochtend een bezoek aan de militairen die door de Antwerpse straten patrouilleren. Met het bezoek wilde hij hen bedanken voor hun werk dat ze dagelijks verrichten om de burgers te beschermen. “Ook tijdens de feestdagen staan onze militairen in voor onze veiligheid en daar zijn we hen heel dankbaar voor. Hier zijn is een teken van respect voor het werk dat ze nu al bijna vijf jaar doen”, aldus minister Goffin. De militairen patrouilleren nog steeds in Antwerpen in de Diamantwijk, de buurt rond het Centraal station en het Stadspark.

Hoe lang Opdracht Spring Guardian (OSG), zoals de beveiligingsmissie heet, nog zal duren is niet duidelijk. “De bedoeling is om het aantal militairen te verminderen van 420 naar 200 effectieve militairen die op straat patrouilleren en 100 reserven. Maar dat zal moeten blijken zodra de nieuwe regering gevormd is. Zoals u weet zitten we nog steeds met een regering in lopende zaken”, aldus Goffin.

Bij defensie kijken ze uit naar het einde van de beveiligingsmissie “maar zolang ons gevraagd wordt deze missie uit te voeren, voeren we die ook uit. Maar onze kerntaak blijft uiteindelijk wel op buitenlandse missies liggen. Wij hopen dat de politie snel haar taak weer kan opnemen zodat wij ons terug op onze hoofdtaken kunnen focussen.”