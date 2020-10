Minister Bart Somers brengt bezoek aan Atlas: “15 miljoen euro extra om de inburgeringstrajecten versneld te digitaliseren” ADA

08 oktober 2020

13u17 0 Antwerpen Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft donderdagvoormiddag een bezoek gebracht aan Atlas, integratie en inburgering Antwerpen. Atlas is het eerste aanspreekpunt voor nieuwkomers en anderstaligen in Antwerpen en biedt organisaties ondersteuning bij taal- en diversiteitsbeleid. Minister Somers maakte kennis met de werking van Atlas rond e-inclusie en maatschappelijke participatie.

Sandy Peeters, algemeen directeur van Atlas, was verheugd dat ze voor de minister de werking van Atlas kon voorstellen. “Antwerpen ademt diversiteit en we willen vanuit onze unieke identiteit graag een voorbeeld zijn voor de andere agentschappen, steden en gemeenten”, zegt ze. “De stedelijke en Vlaamse uitdagingen zorgen ervoor dat Atlas als organisatie blijft innoveren. De samenwerking met de stad is hierin heel belangrijk, want integratie, inburgering en samenleven gebeurt vooral op lokaal vlak. In onze straten en wijken, in onze scholen en verenigingen. Een aantal beleidsvoorstellen van de minister klinkt ons dan ook bekend in de oren. Zo zijn we enkele jaren geleden met Vlaamse middelen het project ‘e-inclusie’ gestart waarbij we nieuwkomers en anderstaligen versterken in de digitale maatschappij.”

Digi-labo

Een onderdeel van dit project is het ‘Digi-labo’. Minister Somers volgde de sessie tussen projectleidster Fanny Gevaert en inburgeraar Patience Irakoze. In het ‘Digi-labo wordt één op één gewerkt aan de digitale vaardigheden van de nieuwe Antwerpenaren. Er wordt geleerd hoe een GR-code en een smartphone werkt, hoe je een e-mail verstuurt en hoe je online kan bankieren.

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers reageert enthousiast op zijn bezoek aan Atlas: “We hervormen het inburgeringsbeleid en vragen in de toekomst meer inspanningen van de nieuwkomer, maar we bieden ook meer kansen. In het kader van het Vlaams relanceplan maken we 15 miljoen euro extra vrij om de inburgeringstrajecten versneld te digitaliseren. Op die manier kunnen we elke inburgeraar een traject op maat aanbieden en kan het verwerken van de leerstof makkelijker gecombineerd worden met een job. We hebben vandaag tijdens dit bezoek kunnen vaststellen dat Atlas volop inzet op digitalisering en dat het de inburgeraar ten goede komt.”