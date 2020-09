Minerale verven en pleisters van Stoopen & Meeûs zetten stevig voet aan grond in China



Caroline Van de Pol

09 september 2020

17u23 1 Antwerpen De decoratieve verven, pleisters en stucvloeren van het Antwerpse bedrijf Stoopen & Meeûs zullen binnenkort te vinden zijn in grote showrooms in 12 Chinese steden. Hiermee neemt de expansie van het bedrijf naar China alsmaar grotere vormen aan.

De producten van Stoopen & Meeûs worden nu al wereldwijd ingezet door professionele schilders. De voorbije 20 jaar werkte het bedrijf uit Hoboken, vlakbij de Antwerpse haven, voortdurend aan de ontwikkeling van decoratieve afwerkingen voor vloeren, muren en meubels. De laatste jaren lag de focus vooral op een verdere groei en verruiming van de afzetmarkt voor de decoratieve afwerkingen. Stoopen & Meeûs is momenteel al in meer dan 80 landen actief.

Onontgonnen markt

“Wij willen nog verder internationaliseren wat in deze bijzondere tijden misschien niet vanzelfsprekend is, zeker niet richting China. Meestal komen zij onze kant uit. Voor ons betekent dat enorme land een grote onontgonnen markt met heel veel potentieel. Maar tegelijk is het ook een onbekende markt. Daarom kozen we er bewust voor om in zee te gaan met Ugan Concept als een belangrijke en ervaren speler op de Chinese markt voor interieur en decoratie”, verduidelijkt Erik Van Heuven, ceo van Stoopen & Meeûs.

Zelf produceert en verdeelt Ugan Concept in heel China hoogwaardig design parket en houten interieurelementen. Het bedrijf werd in 2015 opgericht door Wang Guohua die een heel eigen visie heeft op de schoonheid van vloeren. Hij verwoordt het poëtisch: “Floor is the first skin of space”. Bij het Chinese publiek is het merk goed ingeburgerd en vooral gekend voor zijn hoogstaande kwaliteit. Ugan Concept verkoopt zijn producten doorgaans in grote showrooms. Ondertussen zijn dat er al 14 in een twaalftal Chinese steden.

In showrooms in miljoenensteden

In die showrooms zijn voortaan ook de decoratieve pleisters, verven en stucvloeren van Stoopen & Meeûs te vinden. Dat is onder meer het geval in de miljoenensteden Suzhou, Hangzhou, Xi’an en Guangzhou. In de showrooms zijn muren in die materialen te bewonderen en staan er overal displays. Ter plaatse worden ook mensen opgeleid om met de producten van Stoopen & Meeûs te kunnen werken. Verder werden hiermee al enkele private projecten gerealiseerd, onder meer in een villa voor een Japanse architect. Er zitten bovendien nog heel wat grote commerciële en residentiële projecten in China in de pijplijn.

“Voor ons is Ugan Concept de uitgelezen partner voor onze expansie in China omwille van hun hoge kwaliteit. Anderzijds kiest onze Chinese partner ook bewust voor Stoopen & Meeûs omdat wij perfect passen in hun kwalitatief design concept. Zij zullen instaan voor de promotie en verdeling van onze producten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit voor ons bedrijf de juiste richting uitgaat”, aldus nog Erik Van Heuven.