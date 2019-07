Minderjarigen met nepwapens gearresteerd na overval op nachtwinkel Sander Bral

25 juli 2019

12u51 10 Antwerpen Een nachtwinkel in de Paleisstraat kreeg woensdagnacht ongewenst bezoek. Twee personen met een bivakmuts bedreigden de uitbater met vuurwapens en een wapenstok en gingen aan de haal met geld uit de kassa, enkele flessen alcoholische dranken en een hoeveelheid sigaretten.

Bij aankomst van de politie waren de twee al gevlucht met de fiets. Kort na de feiten merkte een inspecteur van de telecommandokamer twee verdachte fietsers op ter hoogte van de Kolonel Silvertopstraat. Er werden verschillende ploegen aangestuurd om hen te onderscheppen. Ze droegen beiden nog een bivakmuts. Toen ze de politiewagens opmerkten besloten ze meteen te vluchten. Eén van de twee liep te voet richting Sint-Bernardsesteenweg, de andere koos ervoor om het Kielpark in te fietsen in de hoop de politie af te schudden.

Beide verdachten konden na een korte achtervolging gevat worden. De twee waren in het bezit van een grote hoeveelheid sigaretten, verschillende flessen drank en cash geld. Er werden ook twee realistische nepwapens en messen gevonden. Eén van de twee had ook een wapenstok weggeworpen die werd gerecupereerd. De twee minderjarige verdachten werden gearresteerd en worden voorgeleid bij de jeugdrechter. Die zal beslissen of ze aangehouden blijven.