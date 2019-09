Minderjarige verkrachter mag niet meer uit handen worden gegeven, stiefvader slachtoffer verbolgen: “Je zou voor minder het recht in eigen handen nemen”



Patrick Lefelon/Toon Verheijen

12 september 2019

20u09 24 Antwerpen De jeugdrechter mag een Afghaanse jongeman niet uit handen geven voor de verkrachting van een meisje uit Rijkevorsel, nu tweeënhalf jaar geleden. De procureur wilde de jongen, die nu 19 jaar is, uit handen geven zodat hij als volwassene kon worden berecht. Het nieuwe decreet op jeugdcriminaliteit dat sinds 1 september van kracht is, steekt daar ultiem een stokje voor.

Een meisje uit Rijkevorsel, nog net zestien op het moment van de feiten, sprak geregeld met vrienden af in Antwerpen. Zij kopen dan wat drank in de nachtwinkel en drinken die op aan het ponton van het Steen. In de nacht van 1 op 2 april 2017 raakt zij in de nachtwinkel aan de praat met Amanullah S. (19) en een zestienjarige vriend. Wanneer het meisje aangeeft dat ze naar een toilet moet, neemt de zestienjarige Afghaan haar en zijn vriend mee naar zijn appartement. Ze wordt er opgesloten in een kamer en daarna aangerand en verkracht door de twee jongemannen.

Wat voor een klucht is dat hier. Je wordt verkracht door twee jonge criminelen. De meeloper, de ene die meerderjarig is, krijgt vijf jaar cel. De andere die minderjarig is maar alles heeft bedacht, kan hoogstens een opvoedkundige maatregel krijgen Stiefvader slachtoffer

De zestienjarige Afghaan wordt onmiddellijk door het meisje geïdentificeerd. Hij legt een koelbloedige verklaring af. Het meisje wist goed waarom zij meeging. Zij hadden een gezellige avond en hebben lekker gevreeën, zogezegd met wederzijdse toestemming. Dat er nog een andere jongen bij betrokken was, klopt volgens hem niet. Na zijn verhoor mag hij terug naar huis.

DNA-onderzoek

Na lang aandringen van de advocaat van het slachtoffer komt er een DNA-onderzoek. De resultaten halen de beweringen van de zestienjarige onderuit. Er zijn spermasporen van twee jongens gevonden. De politie vindt zo de tweede, meerderjarige verdachte. Hij gaat tot bekentenissen over. Deze meerderjarige wordt in november 2018 door het hof van beroep veroordeeld tot vijf jaar cel met daarna vijf jaar ter beschikking stelling van de strafuitvoeringsrechtbank. De ondertussen 21-jarige A.S. zit die straf momenteel uit.

De Antwerpse procureur wilde woensdagmiddag de uithandengeving vragen van de andere, minderjarige verdachte. Uit het onderzoek blijkt dat de 16-jarige Afghaan het voortouw genomen had in de opsluiting en verkrachting van het meisje.

Advocaat Christian Clement die het slachtoffer uit Rijkevorsel bijstaat: “Het nieuwe Vlaamse decreet op jeugdcriminaliteit is grotendeels van kracht geworden op 1 september. Voortaan is een uithandengeving verboden voor jongeren die nooit eerder in een gesloten instelling waren opgesloten. Het openbaar ministerie heeft woensdagmorgen op de zitting meegedeeld dat het niet meer aandringt op een uithandengeving van de minderjarige verdachte. De jongeman die ondertussen 19 is, kan alleen nog voor de jeugdrechter verschijnen die hem een opvoedkundige maatregel kan opleggen. Wat een verschil met zijn meerderjarige vriend, die in feite maar de meeloper was, en die een gevangenisstraf van vijf jaar uitzit.”

“Recht in eigen handen”

Het openbaar ministerie bevestigde woensdag dat het nieuwe jeugddecreet weinig overgangsmaatregelen heeft voorzien. Er zullen in heel Vlaanderen nog tientallen minderjarigen zijn, die net zoals de Afghaanse jongeman nu ontsnappen aan een uithandengeving.

Advocaat Christan Clement: “De procureur zou minstens een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof kunnen stellen over deze gang van zaken. Maar daar is weinig animo voor. Voor het slachtoffer en haar familie komt dit over alsof het openbaar ministerie hen in de steek laat.”

De stiefvader van het meisje uit Rijkevorsel kwam woedend de jeugdrechtbank buiten. “Wat voor een klucht is dat hier. Je wordt verkracht door twee jonge criminelen. De ene, de meeloper, krijgt vijf jaar cel. De andere, die alles heeft bedacht, kan hoogstens een opvoedkundige maatregel krijgen. Een mens zou voor minder het recht in eigen handen durven nemen”, briesde de stiefvader.

“Pure Kafka”

De jongeman verschijnt op 7 november opnieuw voor de jeugdrechter. De rechter kan hem dan een maatregel opleggen. Theoretisch kan hij tot zijn 23 jaar opgesloten worden in de gesloten instellingen van Mol of Everberg. Advocaat Clement: “Het nieuwe jeugddecreet heeft die opsluitingstermijn verlengd tot 25 jaar. Maar wat wil het lot? Dat onderdeel van het decreet is nog niét van kracht. De Vlaamse regering moet daarvoor nog maatregelen treffen. Voorlopig blijft dus opsluiting tot 23 jaar het maximum. Pure Kafka is dit.”

Het Antwerpse parket wil niet in discussie gaan over de zaak. Het nieuwe decreet is van kracht sinds 1 september en daar moet het parket zich aan houden.