Minderjarig meisje kan gestolen portefeuille terugpakken van gauwdief Sander Bral

17 november 2019

16u25 0 Antwerpen Een gauwdief sloeg zaterdagavond toe in de omgeving van de Leysstraat. De dief kon de portefeuille van een minderjarig meisje uit haar jaszak stelen. Het slachtoffer kon de portefeuille opnieuw afpakken waarop de verdachte zich uit de voeten maakte.

Een politiepatrouille te fiets werd door een getuige aangesproken over de diefstal. Dankzij een goede persoonsbeschrijving kon de verdachte gevat worden in een winkel in de buurt. Het slachtoffer was erg aangedaan door de feiten en kreeg slachtofferzorg aangeboden.

Gelukkig kon het meisje haar portefeuille recupereren. De man van 31 jaar, zonder geldige verblijfsvergunning, werd gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.