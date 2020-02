Miljardenzaak Omega Diamonds afgekocht: bedrag voorlopig ongekend Cedric Matthys

26 februari 2020

11u34 0 Antwerpen Na meer dan tien jaar is woensdagochtend een uitspraak gevallen in de zaak Omega Diamonds in het Gentse hof van beroep. De dienst Douane en Accijnzen vroeg aanvankelijk maar liefst 6,9 miljard van het Antwerpse bedrijf, maar de firma sloot een overeenkomst. Hoeveel Omega Diamonds betaalde is voorlopig niet geweten.

Overschrijden we de kaap van 294,4 miljoen euro? Dat is de vraag die woensdagvoormiddag in het Gentse hof van beroep de ronde deed. Begin augustus vorig jaar sloot het Brusselse parket een schikking met de zakenbank HSBC. Dat was toen de grootste schikking ooit in de Belgische geschiedenis, maar Omega Diamonds maakt nu kans om opnieuw met deze dubieuze eer te gaan lopen. Het Antwerpse bedrijf importeerde tussen 2003 en 2008 364 zendingen ruwe diamant uit Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten. De firma had hier invoervergunningen voor, maar volgens Douane en Accijnzen speelde ze onvolledige en onjuiste informatie door. De zaakvoeders zouden op die manier miljoenen -zo niet miljarden- ontdoken hebben.

6,9 miljard

In 2013 kwam er als eens een dading met de verdachten. Omega Diamonds betaalde toen 150 miljoen euro aan de Bijzondere Belastinginspectie en 10 miljoen aan het parket. Destijds het hoogste bedrag ooit, maar dat bleek voor Douane en Accijnzen niet voldoende. Ze vorderden nog eens 4,6 miljard euro -de waarde van de diamanten- plus een boete van 2,3 miljard euro.

De zaak kwam na een procedureslag begin februari voor het hof van beroep in Gent terecht, maar was tegen dan al beklonken. Begin december maakte het weekblad Trends bekend dat Douane en Accijnzen toch een overeenkomst vond met Omega Diamonds. Hierdoor kunnen de zaakvoerders niet meer bestraft worden. Welk bedrag ze bovenop de 160 miljoen euro betaalden, is voorlopig niet geweten. Bij de FOD Financiën, waar de dienst Douane en Accijnzen toe behoort, wordt doorverwezen naar het gerecht. Toch werden we ook daar niet wijzer. Bij de uitspraak van het arrest bleef de dading immers onbesproken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.