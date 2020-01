Migratiefraude: “Rokkenjager" erkent tien kinderen bij tien illegale vrouwen Patrick Lefelon

22 januari 2020

14u16 0 Antwerpen Ferdinand (43), geboren in Angola maar genaturaliseerd tot Belg, heeft ten onrechte tien kinderen erkend bij tien verschillende vrouwen. Vader Belg, dus kind Belg en zo krijgt ook de moeder die meestal illegaal is, een verblijfsrecht in België. Met leefloon, kindergeld en andere sociale voordelen bovenop. De Antwerpse procureur wil paal en perk stellen aan deze migratiefraude en vordert vijf jaar cel tegen ‘rokkenjager’ Ferdinand.

Het proces begon op zijn Afrikaans: bij de start was er geen enkele verdachte aanwezig maar het volgende uur druppelden hoofdverdachte Ferdinand en zijn tien Afrikaanse vrouwen binnen. De vrouwen zetten zich naargelang hun afkomst (Angola, Congo, Kameroen, Nigeria) bij een tolk Engels, Frans of Portugees.

De procureur verwijt Ferdinand D. dat hij tussen 2004 en 2015 ten onrechte tien kinderen heeft erkend bij vrouwen die geen geldig verblijfsstatuut hadden in België. De vrouwen waren illegaal of procedeerden tegen een afgewezen asielaanvraag. Vermits Ferdinand genaturaliseerd was tot Belg, werd een door hem erkend kind automatisch ook Belg en kreeg de moeder een verblijfsvergunning.

De openbare aanklager: “DNA-onderzoek heeft aangetoond dat Ferdinand D. van geen enkel van de tien kinderen de biologische vader is. Deze schijnerkenningen ondermijnen onze migratiewetgeving.”

Dan werd de kroost van Ferdinand D. overlopen. Van de meeste kinderen kende Ferdinand niets eens de naam of kon hij bij benadering zeggen hoe oud zij waren. Hij had met de kinderen geen enkel contact. Slechts voor enkele kinderen had hij eens 30 of 150 € allimentatie betaald omdat het OCMW ermee dreigde het leefloon van de moeders af te nemen als zij geen allimentatie zouden opeisen.

Volgens de procureur waren de moeders mee schuldig. “Enkele vrouwen namen gewoon de échte vader mee als zij hun kind gingen erkennen, maar zij lieten Ferdinand D. de papieren ondertekenen.”

De procureur eist vijf jaar cel tegen Ferdinand D. wegens valsheid in geschrifte en 18 maanden cel tegen de tien moeders. Maar wat veel harder aankomt is de eis om alle frauduleuze stukken ongedaan te maken. Dat betekent dat de geboorteaktes van de kinderen ongeldig worden, dat zij hun Belgische nationaliteit verliezen en dat hun moeders terug illegaal worden.

Bevallingen

Ondanks de DNA-bewijzen hield Ferdinand D. vol dat hij ‘te goeder trouw’ had gehandeld. Met sommige vrouwen had hij een (korte) relatie gehad, met andere was het een “one-night-stand”. Als die vrouwen achteraf beweerden dat hij de vader was, geloofde hij dat.

Advocate Falke Van der Schueren: “Voor ons klinkt dat vreemd, maar in de Afrikaanse cultuur nemen mannen dat aan. Hij had ook zijn trots als Afrikaanse man. Ferdinand D. had altijd de bedoeling om het vaderschap op te nemen. Bij enkele geboortes was hij effectief aanwezig.”

De rechter greep in: “Meneer D. bij welke bevallingen was u aanwezig?" Ferdinand D. stond recht en overliep peinzend het rijtje vrouwen, alsof hij zich de bevallingen voor de geest probeerde te halen. “Bij haar bevalling, enne.... bij haar en bij haar. En natuurlijk bij mijn vrouw waar ik nu een kind mee heb. (nvdr. van een elfde kind is hij inderdaad de biologische vader).”

Als die vrouwen zegden dat ik de vader was, geloofde ik dat. Misschien ben ik naïef. Hoofdverdachte Ferdinand D.

Voor de verdediging is het misdrijf valsheid in geschrifte niet bewezen omdat Ferdinand D. niet de intentie had om fraude te plegen. Hij vraagt de vrijspraak.

Eenzelfde teneur bij de tien vrouwen. Zij waren allemaal in bed gedoken met “rokkenjager” Ferdinand en dat resulteerde onmiddellijk in een kind. Omdat Ferdinand een “superverleider” was, zette de kersverse moeder hem na de erkenning van het kind op straat. Slechts één van de tien vrouwen gaf toe dat de erkenning opgezet spel was om een verblijfsvergunning te krijgen.

Staatloze kinderen

De voogd van de tien kinderen vroeg de rechtbank om medelijden met de kinderen. Advocate Hanne Vander Velpen: “Zij zijn de speelbal in dit dossier. De kinderen weten niet wie hun vader dan wél is en zij dreigen het land te worden uitgezet. Nochtans zijn de meeste kinderen al tien jaar in België, lopen hier school en hebben hier vriendjes. Als zij hun Belgische nationaliteit kwijtraken, vallen zij in een zwart gat.”

Alle partijen wezen op de nieuwe wetgeving op schijnerkenningen die in 2018 van kracht werd. De wet is voorlopig niet van toepassing omdat er bezwaren zijn van het Grondwettelijk Hof.

De Antwerpse rechtbank doet uitspraak op 19 februari.