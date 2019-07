Mieke Vogels: “Onze partij wordt geregeerd door angst” Over de ziekte van haar man, haar vijf kleinkinderen en de fouten van Groen Philippe Truyts

20 juli 2019

09u14 22 Antwerpen "Onze vijf kleinkinderen maken ons gelukkig. Als ze me bellen, willen ze hun bompa horen. 'Of hij geen pijn heeft?' Zo lief." Mieke Vogels (65) heeft de actieve politiek ingeruild voor een andere voltijdse bezigheid: mantelzorger voor haar zieke man én trotse oma. Toch blijft ze als voorzitter van GroenPlus ook een kritische vrijwilliger: "Onze partij is te bang. We moeten ons niet de hele tijd afvragen of we een gedurfd idee wel kunnen verkopen."

Een heerlijk licht dakappartement zeven hoog, hartje Deurne. Vanop de terrassen zie je het Rivierenhof, de Bosuil en de stad. Een gedroomde plek om samen oud te worden, omringd door liefde en boeken. Tot een uitgezaaide prostaatkanker de toekomst dichtkneep. Mieke Vogels en haar man Willy De Winter (68), een gewezen docent economie en recht, deden vorig jaar in de media al hun verhaal. Over hoe hun wereld sinds 2009 voorgoed veranderde. Willy komt ons, steunend op een wandelstok, tijdens dit interview heel even groeten.

Hoe gaat het er nu mee?

"Niet goed. Willy heeft opnieuw vijf chemo's en bestralingen gehad. Op de wervelkolom zit een uitzaaiing. Die drukt op een zenuw. En omdat de chemo het bot broos maakt, bleek zijn heup gebroken. Dat wordt een groot probleem. De lift gaat maar tot het zesde en kan niet worden doorgetrokken. En voor een traplift is de trap naar het zevende te smal."

U wou prostaatkanker uit de taboesfeer halen?

"We hebben veel reacties gekregen. Blijkbaar heb je BV's nodig als rolmodel. Net zoals bij borstkanker. Men vergeet hoe ingrijpend prostaatkanker is. Voor mannen én hun partner. Willy is dan nog een 'gemakkelijke' zieke. Hij klaagt niet. Hij kijkt naar wat hij nog wél kan. Maar als partner bouw je mee je leven af. Een reisje, of lange wandelingen: voorbij. Willy moet zich op straat met de rolstoel verplaatsen. Nu wéét ik hoe moeilijk het is om op een tram te geraken. Een rolstoel krijgen: dat gaat vlot. Maar een minister van Welzijn (Vogels was dat van 1999-2003, red.) beslist niet over schuin liggende voetpaden. Dat doen de schepenen van de stad of het district. En is er ergens een bouwwerf, dan zet men die op het voetpad. Even af en op de stoep is niet evident met een rolstoel."

Hoe belangrijk zijn uw twee dochters (Nelle en Anke) en vijf kleinkinderen voor u?

"Ze maken ons gelukkig. Ze komen regelmatig. Of ik ga naar hen. Onze dochters wonen in het Groen Kwartier en in Schoten. Goed te doen met de fiets, al mijd ik de spitsuren. Té druk, met fietsfiles aan de kruispunten. De kleinkinderen, 3 tot 12 jaar, zijn onze oogappels. Dat het met alle vijf zo goed gaat, is een godsgeschenk. De meisjes zijn ook échte meisjes, de jongens échte jongens. Die gasten beginnen spontaan auto's te bouwen, de meisjes maken een show, inkomtickets inbegrepen. Tijdens de pauze trakteert oma dan op een ijsje (lacht)."

Een oma die tot haar zestigste politica was: volksvertegenwoordiger, schepen, minister, senator, partijvoorzitter. Vandaag leidt u nog GroenPlus. Hoeveel tijd steekt u daarin?

"Bijna halftijds, denk ik. We hebben in de recente campagnes serieus meegedraaid. We verzetten ons ook tegen het feit dat wie niet meer werkt of 55-plusser is, wordt weggezet als een probleem. Vrijwilligers zouden eens een week moeten staken. Je zou wat zien. Kinderen worden niet opgevangen, zorgbehoevende ouderen niet verzorgd, sportkantines blijven dicht... Alleen wie werkt op de arbeidsmarkt telt mee. Ik ken een vrouw van 70 met een pensioen van 400 euro. Dankzij de IGO (InkomensGarantie voor Ouderen) is dat opgetrokken tot 1.100 euro. Omdat ze voor haar kinderen thuis bleef en veel vrijwilligerswerk deed, had ze een korte carrière. Voor onze regering heeft die vrouw 'niet gewerkt' en dus worden de controles op de 120.000 ouderen met IGO's vanaf 1 juli verstrengd. Verblijf je 1 dag in het buitenland of langer dan drie weken op een ander adres, dan moet je de pensioendienst verwittigen. Wat een gebrek aan respect!"

Onlangs pleitte u voor het basisinkomen. Géén strijdpunt voor Groen.

"Terwijl het veel kan oplossen. Het zou voor meer welzijn én welvaart zorgen. Onze hele arbeidsorganisatie creëert 'on-welzijn'. Het aantal burn-outs en langdurig zieken explodeert. Er wordt voor veel onzinnig werk betaald, terwijl heel wat zorgvragen niet beantwoord worden. Er blijft geen tijd over om eenzame mensen aandacht te geven, te investeren in je kinderen, de buurten in elkaar. Geef mensen een basisinkomen. Dan bepalen ze zelf hun engagement. Onze partij wordt net als vele andere te veel geregeerd door angst en durft geen dromen meer naar voor schuiven. Nochtans hebben mensen net nood aan perspectief en hoopvolle voorstellen. Het kan echt anders en beter.”

“Geen gelukkige uitspraak. En ze klopt ook niet. Zoals het ook fout is om ons een milieupartij te noemen. Nooit geweest. Ons eerste congres in 1981 ging over de nationalisering van de banken. Ik heb het partijbestuur na deze vijfde Zwarte Zondag ook een evaluatienota bezorgd. Voorlopig heb ik niet het gevoel dat er al rekening mee is gehouden.”

Had u het zien aankomen dat Groen slechts 10 procent zou halen, ondanks de peilingen?

"Ja, ik kreeg een déjà vu-gevoel van 2003 (toen Agalev bij de federale verkiezingen onder de kiesdrempel bleef, red.). In de trant van 'Die van Groen? Ik zal mijn zakken maar dichthouden'. Nochtans hadden we een brééd programma met een sterk sociaal accent én veel concrete voorstellen. We hebben ons laten vangen door het idee dat we een serieuze partij moesten zijn. We moeten opnieuw originele voorstellen lanceren. Dat iets niet betaalbaar is: dat hoor je altijd. Zeg dan: 'Het is wel realiseerbaar'. Durf out of the box te gaan. Neem de klimaatverstoring. Het zal veel geld kosten om ze op te lossen, maar nog méér als we niets doen. "

In Antwerpen bleef Groen na sterke gemeenteraadsverkiezingen aan de zijlijn. Foute keuze?

"Wouter Van Besien trok naar de stembus met de fanfare op kop: nóóit met Bart De Wever, want wij zijn de tegenpool van N-VA die niets goeds kan doen. Dit is niet mijn stijl. Je trekt niet tégen iemand, maar vóór iets naar de kiezer. Het was een fout om na de verkiezingen niet eens aan tafel te gaan zitten en te bekijken of er een gezamenlijke basis kon worden gevonden. Groen en N-VA hadden gewonnen. Met het Vlaams Belang bestuur je niet. Daar trek ik de lijn. Omwille van hun programma. Maar als je ook N-VA bij voorbaat uitsluit, dan zeg je aan de helft van de kiezers: jullie hebben verkeerd gekozen, jullie zijn racisten. Net dáárom is het populisme zo succesvol."

Uw man zei eens dat niemand zo 'mooi' boos kon worden als u. Kunt u nog even verontwaardigd zijn als vroeger?

"Zeker wel. Er is te weinig verontwaardiging in de politiek. We zitten opgescheept met de erfenis van het neoliberalisme van de jaren '80. Politiek verloor het 'wij'-gevoel. Het is 'ikke'. De eerste vraag is steevast: 'Wat doet dit met mijn portemonnee?' Terwijl het gaat om wat een maatregel betekent voor de hele samenleving: zorgt dit voor meer gelijkheid, minder kinderarmoede, een betere toekomst voor onze kleinkinderen... Eens verkozen trekken politici zich te veel terug onder de stolp van de Wetstraat. Het hoogste doel van een verkozene is niet 40 uur per week in het parlement aanwezig zijn. Ze moeten ook buiten de verkiezingsperiode van deur tot deur gaan om te horen wat de mensen bezig houdt, regelmatig in het ‘volkshuis’ zitten, vergaderen met de achterban.”"

Wat zijn uw fijnste herinneringen aan uw carrière?

"Ik was het liefst schepen in Antwerpen (1995-1999). Ik ben er nog steeds trots op dat ik de ondertunneling van het Centraal Station mee heb onderhandeld en het afvalbeleid gesaneerd."

Als we afscheid nemen, wijst ze ons nog op een hobby. "We hebben van het Sint-Fredeganduskerkhof in Deurne een begraafpark kunnen maken. Wel, ik gids daar nu ook groepen. Dat doe ik graag."