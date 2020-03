Exclusief voor abonnees Mieke Vogels mist haar kleinkinderen heel erg in coronatijden: “Waarom worden vitale grootouders op één hoop gegooid met kwetsbare senioren?” Philippe Truyts

24 maart 2020

19u58 0 Antwerpen Lentekuis in huis, whatsappen met haar vijf oogappels van kleinkinderen en af en toe een wandeling in het Rivierenhof: Mieke Vogels (65) moet haar energie kwijt kunnen in de coronastorm. “Ik krijg buikpijn van die melige filmpjes met kinderen die op hun grootouders roepen. Waarom worden vitale zestigers op één hoop gegooid met kwetsbare senioren?”, vraagt de voorzitster van GroenPlus én voormalig Vlaams minister zich af.

Een heel klein beetje oorlog: Mieke Vogels krijgt die hit van Noordkaap moeilijk uit haar gedachten. “Je vraagt je toch af hoe het zo ver is kunnen komen. Dat het niet goed gaat met mijn man (zijn verhaal over prostaatkanker las u eerder in deze krant, red.), maakt de situatie nog stresserender. Hij heeft net weer chemo gehad, sukkelt met slechte bloedwaarden. Zijn heup is zo broos geworden dat stappen niet meer lukt. En de lift gaat maar tot de verdieping onder ons dakappartement. Willy zegt dan dat die quarantaine voor hem geen verschil maakt. Maar dat is natuurlijk wel zo: onze kleinkinderen komen niet meer op bezoek. De jongste is bijna 4 en heeft koorts. Maar of het corona is, weten we gewoon niet.”

