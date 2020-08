Middelmatige drukte op Meir tijdens laatste weekend van uitgestelde solden Caroline Van de Pol

29 augustus 2020

19u04 0 Antwerpen Dit weekend trokken heel wat mensen door de Antwerpse winkelstraten om te profiteren van de laatste solden. “Ondanks de redelijke drukte van vandaag, eindigen de solden op de Meir in mineur door de semi-lockdown van in augustus.”

Op de Meir heerste vandaag om 18 uur een middelmatige drukte. Winkelende mensen probeerden op de voorlaatste dag van de solden kledij aan scherpe prijzen op de kop te tikken. Vooral de sneakerwinkels leken erg in trek, want voor de Snipes en Foot Locker stond een rij mensen geduldig aan te schuiven om binnen te mogen. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen ligt 40 procent van de stock op overschot. “Er zijn dit weekend dus nog heel wat mooie koopjes te scoren”, klinkt het.

Slechte cijfers

Zelfstandigenorganisatie Unizo berekende dat de omzet tijdens deze uitgestelde coronasolden 21 procent lager ligt dan anders. Ondanks de redelijke drukte van vandaag eindigen de solden dus in mineur voor de winkeliers. “Dat komt door de coronacrisis. Voor de winkels op de Meir werden de slechte cijfers ook veroorzaakt door de semi-lockdown in Antwerpen in augustus”, legt winkelstraatmanager Linda Cloots uit.

Ellen Bawua en Evelyn Bedie (14) kwamen vandaag winkelen op de Meir. “We zijn dit jaar teleurgesteld in de solden omdat de kleren naar onze mening onvoldoende afgeprijsd zijn. Dat komt misschien doordat winkeluitbaters door de lockdown niet voldoende verkocht hebben. We vinden de kleren in korting ook niet zo mooi en willen liever iets kopen van de nieuwe collectie”, leggen ze uit. Bart (32) is wel tevreden van de solden op de Meir. “Ik heb vandaag nog verschillende aankopen aan mooie kortingen kunnen doen. Normaal is het aanbod op het einde van de solden heel beperkt, maar dat leek dit jaar minder het geval.”

Online shoppen

Ondanks de hoge kortingen bleven er ook heel wat mensen weg van de winkelstraten. Rasechte shopper Laura Van den Bosch (26) bleef vandaag thuis. “Ik kocht al veel online, maar corona heeft ervoor gezorgd dat dat online aandeel in mijn winkelgedrag nog groter is geworden. Dat is ook zo tijdens deze solden”. Volgens haar bieden grote online webshops meestal hogere kortingen dan de boetieks in de winkelstraten. “Bovendien hebben webshops ook goed ingespeeld op corona met het langer maken van de retourperiode. In de winkels mag je meestal niet omruilen tijdens solden.”