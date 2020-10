Middelheimmuseum wordt openlucht spookhuis tijdens halloweenwandeling AMK

02 oktober 2020

12u52 0 Antwerpen

Wie gek is op monsters en griezelverhalen en niet snel bang is in het donker, kan op vrijdag 30 oktober deelnemen aan een halloweentocht in het Middelheimmuseum. In het openluchtmuseum zorgen monsters en akelige verhalen voor een leuke halloweensfeer. De tocht is gratis, alle gezinsleden (of deelnemers) moeten apart worden ingeschreven. De toch is voor kinderen vanaf 8 jaar.