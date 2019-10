Middelheimmuseum pakt uit met nieuwe collectie AMK

10 oktober 2019

15u35 2 Antwerpen Vanaf zaterdag 12 oktober kan je in het Middelheimmuseum enkele nieuwe kunstwerken gaan bewonderen in het nieuwe collectiepaviljoen van het museum.

Vandaag is het Middelheimmuseum vooral gekend om zijn collectie beeldhouwwerken in het kunstpark. Toch heeft het museum sinds zijn ontstaan ook veel werk verzameld om in binnenruimtes te tonen. Want soms bleken werken bedoeld voor buiten, toch beter geschikt voor binnen. Iets meer dan 80% van de kunstwerken in de Middelheimcollectie is daarom opgeborgen in depots, afgesloten voor de bezoekers.

Omdat het museum maximale toegang wil bieden tot de collecties, heeft het nu zo’n afgesloten bewaarplaats omgevormd tot een open depot. Daar is een selectie kunstwerken uitgepakt voor het publiek, met topstukken van Giacometti, Trampedach, Rosso, Piccinini, Gentils, Köllwitz, Lohaus, De Bruyckere, Chetwynd, Deacon en Zadkine.