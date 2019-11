Middeleeuwse koffer van Antwerps stadsarchief gaat onder de scanner BJS

26 november 2019

16u43 0 Antwerpen In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) hebben onderzoekers een röntgenfoto gemaakt van een houten koffer uit vermoedelijk de dertiende eeuw, waarin vroeger de stadsrechten van de stad Antwerpen werden bewaard. Het onderzoek komt er op vraag van de stad, die meer te weten wil komen over de oorsprong van de koffer en de datering ervan.

De twee meter lange koffer, ook wel bekend als de Privilegiekom, deed eeuwen lang dienst om de belangrijkste documenten van de stad te bewaren. De sleutels die nodig waren om ze te openen, werden verdeeld over de verschillende stadsbestuurders. Naarmate de stad groeide, voldeed de koffer niet meer om alles te bewaren en raakte ze in onbruik. De stad bewaarde de Privilegiekom in het FelixArchief, maar liet ze enkele jaren geleden ook bewonderen tijdens de expo naar aanleiding van 450 jaar stadhuis. Het is de bedoeling dat ze na de lopende restauratie van het stadhuis een vaste ereplaats krijgt in het gebouw.

Naaldhout

De stad maakt intussen van die restauratieperiode gebruik om de koffer nader te laten onderzoeken. “Röntgentechnieken zijn geschikt om de constructie van de koffer in detail bloot te leggen”, zegt Martijn Remmen, die het onderzoek coördineert. “We hopen op die manier meer te weten te komen over de afkomst. Het gaat om planken van naaldhout, wat op zich al anders is dan andere koffers uit die tijd die meestal uit uitgeholde boomstammen van eik bestonden. Het UZA heeft ons heel enthousiast ontvangen.”

De onderzoekers hopen de koffer ook zo precies mogelijk te kunnen dateren door de jaarringen in het hout te analyseren.