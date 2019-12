Middelbaar kunstonderwijs klaagt cultuurbesparingen aan in open brief: “Zwaard van Damocles boven onze leerlingen” Annelin Marien

30 november 2019

10u00 0 Antwerpen Nadat eerder deze maand bekend raakte dat de Vlaamse regering gaat besparen in de cultuursector - de projectsubsidies zakken met ongeveer 60 procent -, klaagt ook De Kunstgroep deze besparingen aan. De netoverschrijdende samenwerking tussen de scholen voor secundair kunstonderwijs schreef een open brief aan de Vlaamse regering: “Onze leerlingen zijn de uitvoerders en de makers van de toekomst. Zij verdienen kansen.”

Bezorgd over de toekomstmogelijkheden van de leerlingen in het kunstsecundair onderwijs (KSO), sluit De Kunstgroep zich aan bij het protest tegen de besparingen van de Vlaamse Regering op de projectsubsidies. Luc Van Praet, directeur van de Kunsthumaniora Antwerpen en voorzitter van De Kunstgroep, neemt het in een open brief op voor de leerlingen uit het KSO: “In 2019 waren in Vlaanderen zo’n 7.000 leerlingen ingeschreven in het kunstsecundair onderwijs. Kiezen voor het kunstsecundair vereist naast talent ook een stevige motivatie: een leerling die in het KSO les volgt, spendeert meer uren op de schoolbanken dan een leeftijdsgenoot in het ASO.”

Zwaard van Damocles

“Toch maken leerlingen, ouders, maar ook leerkrachten bewust de keuze voor deze onderwijsvorm. Ze doen dat omdat ze geloven in de kracht van de combinatie van algemene vakken en kunsten die zo typisch is voor het KSO. Ze vertrouwen erop dat deze veeleisende maar unieke mix hun een garantie biedt op doorstroom naar het hoger kunstonderwijs en later een job als muzikant, danser, acteur of beeldend kunstenaar. Deze waarborg dreigt weg te vallen, nu er nog maar eens bespaard wordt op cultuur. De besparingen in de artistieke sector, zeer specifiek 60% in de projectsubsidie, hangen als een zwaard van Damocles boven hun toekomst. Jongeren leren op school, maar blijven natuurlijk niet op school.”

Jongeren hebben nood aan perspectieven. Een overheid die hen die ontneemt, draagt een niet te onderschatten verantwoordelijkheid Luc Van Praet

“Vanuit de Kunstgroep, de netoverschrijdende samenwerking van de KSO-scholen in Vlaanderen, kunnen we dan ook niet anders dan onze bezorgdheid uiten over de geplande besparingen. Waar zal de jonge generatie terechtkomen? Worden onze leerlingen kunstenaars of zijn ze gedoemd tot flexijobs? Zullen ze, net als hun voorgangers, de Vlaamse cultuur wereldwijd uitdragen of bergen ze maar beter nu meteen hun dromen en ambities op? Jongeren hebben nood aan perspectieven. Een overheid die hen die ontneemt, draagt een niet te onderschatten verantwoordelijkheid.”

De Kunstgroep vraagt dat de besparingen herbekeken worden, en dat er ook geluisterd zal worden naar degenen die nog net niet in het veld staan. Jan Jambon liet gisteren al aan VRT NWS weten dat hij voorlopig niets aan de begroting zal wijzigen. Er kunnen wel eventueel budgetten verschoven worden binnen Cultuur bij de begrotingswijzigingen volgend jaar. Op die manier zou hij extra geld in de pot voor projectsubsidies kunnen steken.