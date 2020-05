Meteen files aan Antwerpse Veritas-filialen bij heropening stoffenwinkels BJS

04 mei 2020

11u51 0 Antwerpen De opening van de stoffenwinkels heeft maandagochtend voor een kleine overrompeling op het Veritas-filiaal op de Antwerpse Schoenmarkt gezorgd. Omdat in de winkelruimte maar een beperkt aantal klanten wordt toegelaten, stond er buiten een lange rij die tot aan de Boerentoren reikte. Ook aan het filiaal op de Meir stond een lange rij wachtenden.

De drukte bij Veritas is geen verrassing. CEO Corneel De Maeyer vertelde zondag in het actualiteitsmagazine ‘De Zevende Dag’ dat de keten die verwachtte. “Als ik alle reacties hoor en onze e-commerce bekijk, mogen we morgen een stormloop verwachten”, klonk het. “Maar we nemen alle voorzorgsmaatregelen en gaan ervan uit dat de Vlaming dat correct gaat doen.”



In de kleinere stofwinkels was er maandag van een overrompeling geen sprake. “Ik heb deze voormiddag al een aantal klanten in de winkel verder geholpen, maar niet opvallend veel meer voor de coronacrisis”, zegt Lea Huyghe van de wol- en stoffenwinkel Lana in de Anselmostraat. “Nochtans had ik me goed voorbereid om veel volk te ontvangen. De plexischermen, alcoholgel en –doekjes staan klaar.”

Elastiekjes en lintjes

Via de webshop liepen bij Lana de jongste weken wél opvallend meer bestellingen binnen. “Toch drie tot vier keer meer dan anders. Opvallend is dat veel mensen op zoek zijn naar elastiekjes en lintjes voor hun mondmasker. Ik verwacht eind deze week een nieuwe levering van deze items. Anders kan ik de vraag niet bijhouden.”

Eenzelfde geluid bij de Anne De Ceuster van MonDepot. “Ik schat dat de afgelopen maand 70 procent meer bestellingen via onze webshop zijn binnengelopen. En ook wij merken een grote vraag naar elastiekjes en lintjes.”