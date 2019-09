Met ‘Sterren voor Sterren’ mobiliseren sterrenouders acht topchefs voor een culinaire benefiet in het Felix pakhuis CVDP

19 september 2019

10u34 12 Antwerpen Op zondag 20 oktober organiseren sterrenouders Caroline Smet en Toon De Klerck, gerenommeerd bakker en toppatissier een eerste culinaire benefiet ‘Sterren voor Sterren’ in het Felix Pakhuis in Antwerpen. De opbrengst ervan zal gaan naar het Berrefonds, een organisatie die steun op maat biedt aan ouders die een kindje hebben verloren.

Het evenement wordt georganiseerd in het kader van ‘De Warmste Week’. Toon en Caroline hopen tussen 18 en 24 december een mooie som geld - hopelijk met 5 cijfertjes - te kunnen afgeven in Kortrijk. De opbrengst van de benefiet gaat integraal naar het Berrefonds.

Eind 2018 verloren Toon en Caroline, woonachtig te Sint-Niklaas, hun zoontje George. Met de allerbeste zorgen van de hulpverleners op de neonatologie afdeling van het UZ Gent vocht George tevergeefs drie dagen voor zijn leven. Dat verlies verwerken was voor Caroline en Toon een hard, intens en langzaam proces. Toch vinden ze vandaag de kracht om hun verdriet om te buigen in iets positiefs.

Toon en Caroline slaagden erin om acht topchefs te mobiliseren voor de eerste editie van ‘Sterren voor Sterren’. Deze culinaire ‘sterren’ nemen het engagement om elk één topgerecht te bereiden voor de gasten: Wout Bru (La Bru’sserie), Viki Geunes (’t Zilte), Nathan Van Echelpoel (Restaurant Nathan), Dennis Broeckx (L’épicerie du cirque), Ingrid Neven (Pazzo), Guy De Jonghe (Nova) en Ken Verschueren (Tinèlle). Om het culinair festijn in schoonheid af te ronden, slaan Frédéric Van Tricht (Kaasaffineurs Van Tricht) en patissier Toon De Klerck zelf de handen in elkaar voor een heerlijk kaas- en dessertenbuffet.

Het culinair evenement vindt plaats op zondag 20 oktober 2019 vanaf 12u30 in het Felix Pakhuis. Voor €80 krijg je een welkomstdrankje geschonken door Just Wine, 7 heerlijke ‘sterren’-gerechten en onbeperkte toegang tot het kaas- en dessertenbuffet. Er wordt ook een vegetarisch alternatief voorzien. Tickets bestellen kan vanaf donderdag 19/9 om 7u, enkel online via sterrenvoorsterren.eventbrite.nl.