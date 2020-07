Met knikkende knieën: Bart De Wever springt van trappen stadhuis ter ere van 20 jaar fietspolitie in Antwerpen Sander Bral

16 juli 2020

17u52 3 Antwerpen De lokale politie van Antwerpen viert dit jaar de twintigste verjaardag van het Orida-fietsteam. Het team is zo’n belangrijk onderdeel geworden van de stadspolitie dat het aantal fietsende inspecteurs het komende jaar van dertig naar veertig medewerkers uitgebreid wordt. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) en dochterlief testten de politiefietsen donderdagnamiddag eigenhandig uit.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De momenteel nog dertig medewerkers van het Orida-fietsteam patrouilleren door de Antwerpse binnenstad, ze begeleiden grote en kleine evenementen en ondersteunen controleacties over heel het grondgebied van de stad. “De fiets is meer voor hen dan zomaar een vervoersmiddel”, klinkt het bij de lokale politie. “Het is een deel van hun uitrusting die ze onder meer gebruiken om aan ordehandhaving te doen. Hun expertise op en met de fiets delen ze ondertussen met politiekorpsen uit binnen- en buitenland. De voorbije jaren gaf ons fietsteam opleidingen in onder andere Frankrijk, Zwitserland en Spanje.”

Uitbreiding

Naast het groeiende belang van de fiets in het algemeen in Antwerpen groeit ook dat van het Orida-fietsteam. “Daarom zullen we investeren in een uitbreiding van het team”, gaat de politie verder. “We gaan de komende maanden op zoek naar tien extra mankrachten, waardoor het team van dertig naar veertig politiemannen- en vrouwen groeit. Het fietsteam zal dus vaker ingezet kunnen worden en het takenpakket zal uitgebreid worden.”

“Vanop de fiets zien onze inspecteurs de stad vanuit een ander perspectief en kunnen ze andere accenten leggen in hun politiewerk. Vanuit hun uitvalsbasis in hartje Borgerhout zal Orida meer dan ooit zichtbaar zijn in het Antwerpse straatbeeld, behalve wanneer ze in burger patrouilleren natuurlijk”, grapt de politie.

Lees verder onder de foto.

Congres

Eind juni had er normaal gezien een internationaal congres plaatsgevonden in Antwerpen over de fietspolitie met meer dan honderd deelnemers uit binnen- en buitenland. Door de huidige gezondheidscrisis is het congres noodgedwongen uitgesteld tot 2021. “De bedoeling blijft om expertise rond politiewerk op de fiets uit te wisselen tussen politiekorpsen uit verschillende steden en landen om zo de werking van het Orida-fietsteam verder te kunnen ontwikkelen.”

Om het twintigjarig bestaan van de fietspolitie in Antwerpen te vieren, testten Bart De Wever (N-VA) en dochter Liesbet donderdagnamiddag de politiefietsen uit. Met knikkende knieën reed de burgervader het trapje van het tijdelijk stadhuis af maar na succes veranderde hij snel van toon. “Was dat het maar? Dat viel nog mee”, reageerde De Wever opgelucht. Nadat de duidelijk ervaren fietser geleerd had wat de voorrem was en wat de achter-, besliste hij enkel nog via het achterwiel te remmen. “Enkel rechts", grapte De Wever.