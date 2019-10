Met kleren pashokje binnen, met goed gevulde rugzak terug buiten: jonge winkeldieven gevat op de Meir Jan Aelberts

25 oktober 2019

15u23 0 Antwerpen De Antwerpse politie heeft twee winkeldieven van 18 en 19 jaar kunnen vatten. Eén van hen gedroeg zich agressief tijdens de aanhouding.

Het team winkeldiefstallen dat toezicht houdt in de winkelstraten merkte woensdagmiddag twee opmerkelijk zenuwachtige shoppers op in een warenhuis op de Meir. De twee mannen gingen een pashokje in met kleren en kwamen buiten met een goed gevulde rugzak. De mannen werden staande gehouden toen ze zonder betalen de kassa passeerden. Hun rugzak bleek bekleed met aluminium om de beveiliging te omzeilen. In de rugzak zaten voor 800 euro aan kledingstukken. Die werden teruggegeven aan de winkel. Eén van de mannen gedroeg zich zeer agressief richting de politie, daardoor kon hij niet verhoord worden. De beide verdachten (18 en 19) worden voorgeleid op het gerechtshof.