Met hem was het echt carnaval op ’t Kiel: Beerschot wuift overleden ex-coach Barry Hughes uit Philippe Truyts

03 juni 2019

16u17 10 Antwerpen Carnaval op ’t Kiel: het was allemaal nog wat straffer dan gewoonlijk toen coach-entertainer Barry Hughes in het seizoen 1988-1989 bij Beerschot passeerde. De Welshman met de onafscheidelijke geruite pet overleed afgelopen weekend. Hij werd 81. Naast het voetbal had hij een eigen tv-quiz én leverde hij carnavalskrakers af. “Die draaide hij dan op de spelersbus”, herinnert persverantwoordelijke Danny Geerts zich. “Het was altijd gieren, lachen en brullen.”

Hét moment van zijn korte, maar onvergetelijke avontuur bij Beerschot was de derby tegen Antwerp FC, op vrijdag 2 september 1988. Die match zou om meerdere redenen historisch worden. Paars-wit stond na vijf speeldagen achteraan, de rood-witte concurrent bovenaan de rangschikking. De toenmalige BRT zond de wedstrijd rechtstreeks uit, een absolute primeur voor een competitieduel. Niet alleen op het veld stonden de spelers op scherp, de coaches van de stadsrivalen konden elkaars bloed drinken. Aan de ene kant zotskap Barry Hughes, aan de andere de humorloze, doodserieuze Nederlander Georg Kessler.

Vijf jaar geleden kwam hij nog eens kijken naar een match. Hij gedroeg zich alsof hij nooit was weggeweest op het Kiel: een crème van een mens Persverantwoordelijke Danny Geerts

Carnavalsfluit

Hughes had tien jaar eerder als trainer van Haarlem tijdens een match een carnavalsrolfluit in het gezicht van Kessler geblazen om de vlam in de pan te jagen. Op die voor het Kiel magische septemberavond in 1988 troefde Hughes de gedistingeerde Antwerpcoach af. Beerschot speelde heerlijk en won voor de tv-camera’s met 5-1. Het was ook de doorbraak van spits Patrick Goots, die tweemaal scoorde. Hughes hield de rolfluit op zak, maar bracht Kessler met enkele niet mis te verstane gebaren naar het kookpunt.

De rest van het seizoen bleven de resultaten echter uit. Beerschot kroop door het oog van de degradatienaald omdat op de slotspeeldag Club Brugge in extremis van RWDM won en de Brusselse club naar Tweede Klasse verwees.

Lul-van-de-week

“Als ik nu terugkijk, is het onwaarschijnlijk dat Beerschot onder Hughes sportief zo zwak presteerde”, stelt Danny Geerts vast. “Er liep veel talent rond, zoals Simon Tahamata, Jos Daerden, Patrick Goots, doelman Peter Kerremans en Willy Wellens. Hughes zorgde voor revolutionaire, gevarieerde trainingen en de sfeer zat goed in de spelersgroep. Hét verhaal is natuurlijk het ‘lul van de week’-hesje. Op maandagochtenden liet Hughes strafschoppen trappen. Wie als eerste miste, moest een week met dat hesje rondlopen. En dat werd nooit gewassen. Misschien heeft Barry zich verkeken op het Belgische voetbal, dat veel defensiever en tactischer was dan het vrijmoedige, aanvallende Nederlandse spel.”

Na één seizoen Beerschot zette Hughes, toen 51, een punt achter zijn trainersloopbaan. Met de club ging het in die tijd door een uitzichtloze financiële put van kwaad naar erger: in 1991 degradeerde paars-wit naar Derde Klasse.

Hughes had in 1981 een Nederlandse top-10 hit met ‘Ik wil op m’n kop een kamerbreed tapijt’. Hij was getrouwd met tv- en radiopresentatrice Elles Berger. Na zijn voetbalcarrière gaf hij nog lezingen. Danny Geerts: “Vijf jaar geleden kwam hij nog eens kijken naar een match. Hij gedroeg zich alsof hij nooit was weggeweest op het Kiel: een crème van een mens.”