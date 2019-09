Met dit ‘ei’ voelen ouders de ademhaling van hun te vroeg geboren baby Amber uit Ranst ontwerpt ‘communicatiemiddel’ en wint award Annelin Marien

19 september 2019

07u00 0 Antwerpen Een soort ‘eitje’, waardoor je de ademhaling van je baby kan voelen. Zo omschrijft Amber De Decker (24), nog maar net afgestudeerd als productontwikkelaar aan de Universiteit Antwerpen, haar afstudeerproject ‘Oti’. Het is het eerste product waarmee ouders kunnen ‘communiceren’ met hun premature baby, als die in de couveuse gescheiden is van de ouders. En dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan: met Oti won Amber de James Dyson Award voor jonge productontwikkelaars.

Elk jaar worden in Vlaanderen bijna 10.000 baby's te vroeg geboren. Daardoor worden ouders gedwongen hun kind in het ziekenhuis achter te laten. Wanneer ouders zelf niet in het ziekenhuis aanwezig zijn, krijgen ze informatie over hun kind via de telefoon of via een webcam. Dat kon volgens Amber De Decker, een jonge ontwerpster uit Ranst, beter. Ze kreeg voor haar afstudeerproject in Productontwikkeling de opdracht om iets te ontwerpen dat een oplossing biedt, en kwam op het idee om een communicatiemiddel te ontwikkelen voor ouders en hun premature baby. “Ik ben zelf ook een maand te vroeg geboren, dus ik heb eerst thuis gevraagd hoe dat voor mijn ouders was. Ik voelde aan de verhalen die mijn ouders boven haalden, dat ik hier iets mee kon doen, en de bal is aan het rollen gegaan.”

Kleurrijk eitje

En zo creëerde Amber ‘Oti’, waarmee ouders hun baby op afstand kunnen ‘voelen’ ademen. Het eitje verandert ook van kleur naargelang de activiteit van de baby, zodat ouders de situatie van hun baby van thuis uit kunnen volgen. “Oti is eigenlijk een ‘eitje’ met mechanica errond, waardoor je een pulserende beweging voelt, gebaseerd op de ademhaling van je baby. Als zo’n baby in de couveuse ligt, wordt die continu gemonitord, de info over snelheid en ritme van de ademhaling wordt dan vertaald naar beweging en doorgestuurd naar Oti bij de ouders thuis”, zegt Amber. “Ook verandert het eitje van kleur naargelang de baby verzorgd, gevoed, of onderzocht wordt.”

James Dyson Award

Tijdens het onderzoek werd nauw samengewerkt met ouders en zorgverleners, en zij zijn alvast enthousiast over Oti. En ook de jury van de James Dyson Award heeft Oti opgemerkt. Zij zoeken elk jaar naar talent op het gebied van ontwerp en techniek, in 22 landen wereldwijd. De jonge ontwerpster won de Belgische editie van de James Dyson Award, en hoopt dat haar uitvinding binnenkort dan ook in productie wordt gebracht. “Momenteel is er nog maar één prototype, ik ben nog op zoek naar een samenwerking met bijvoorbeeld een ziekenhuis om het ontwerp nog verder te verfijnen, zodat het op de markt gebracht kan worden. Het is een product voor een vrij beperkte doelgroep, maar ik denk dat Oti voor veel ouders een grote hulp kan zijn.”