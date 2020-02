Met dank aan zachte winter: Antwerpse strooiploegen moesten slechts veertien keer aan de bak PhT

04 februari 2020

18u57 0 Antwerpen Sneeuw en vorst: komt het er deze winter nog van? Bij de Antwerpse strooidiensten klagen ze alvast niet. Sinds hun winterseizoen op 1 november is gestart, zijn ze slechts 14 maal moeten uitrijden. Dat is drie tot vier keer minder dan in een winter die naam waardig. De voorraad strooizout en pekel is groot.

De stad houdt doorlopend 1.200 ton strooizout en 105.000 liter pekel achter de hand, zo zegt Dirk Delechambre, woordvoerder van de stad. Pekel wordt vooral ingezet om fietspaden ijsvrij te maken. “Als het moet, levert men snel 2.000 ton zout extra.”

In de winter van 2016-2017 moesten de stedelijke strooiploegen 52 maal uitrijden. De maand januari was toen koud en er viel ook sneeuw. Dat staat in schril contrast met de veertien interventies in de voorbije drie maanden. Volgens de stad gebeurde dat tienmaal enkel voor het ijsvrij maken van bruggen. In vier gevallen was code oranje afgekondigd en moest er op uitgebreidere schaal worden gestrooid en gepekeld. Maar nooit werd het ‘s nachts kouder dan -2 graden.

Hoeveel dat de stadskas bespaart, kan Dirk Delechambre niet vertellen. “De winter duurt nog twee maanden. Maar uiteraard besparen we nu op manuren en verbruik.”