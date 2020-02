Met dank aan Tinder en paar glazen wijn: boekenwinkel mét wijnbar opent deuren in Hopland David Acke

14 februari 2020

14u59 0 Antwerpen Boekenwinkels waar je koffie kunt drinken, bestaan al langer. Maar eentje waar je ook een glas wijn kunt krijgen, dat had Antwerpen nog niet. Doodzonde, vonden Jorien Caers (28) en Richard Bolte (34). Zij openden vorig weekend dan ook Luddites Book & Wine in Hopland, een boekenshop en wijnbar in één. Met dank aan een paar glazen wijn en, jawel, Tinder.

“We hebben elkaar leren kennen op Tinder”, vertelt Jorien terwijl ze wat rood wordt. “Jorien schaamt zich er een beetje voor”, lacht Richard. “Terwijl het eigenlijk een heel mooi verhaal is”, zegt hij. Voor de goede orde: Jorien en Richard zijn géén koppel. “We hebben drie keer gedatet en dat waren altijd heel gezellige gesprekken. We spraken over literatuur en konden het heel goed vinden met elkaar. De vonk sloeg niet over maar we werden hele goede vrienden”, gaat Jorien verder.

Wanneer je thuis komt van je werk, kan je hier nog terecht voor een goed boek en een lekker glas wijn. Wie een boek koopt, krijgt zijn eerste glas aan de helft van de prijs Jorien en Richard

Het plaatje compleet

Na enkele glazen wijn kwam die diepzinnige vraag bovendrijven: “Wat wil je doen met je leven?” Jorien werkte op dat moment in de bibliotheek van Dessel maar voelde dat er meer uit het leven te halen was. “Sinds mijn zestiende droomde ik van een boekenwinkel. En ook Richard wilde dat graag. We zijn beginnen te fantaseren en uiteindelijk werden die plannen steeds concreter”, gaat Jorien verder. “We wilden wel meer zijn dan een gewone boekenwinkel. We wilden niet die moderne toer opgaan maar de look en feel geven van die klassieke boekenwinkel. De wijnbar op het eerste verdiep maakt het plaatje compleet”, zegt Richard.

Engels assortiment

Luddites Book & Wine telt ongeveer 3.000 boeken, met een erg groot assortiment aan Engelstalige literatuur. Dat Engelstalige assortiment heeft te maken met de liefde voor de Engelse taal van Jorien en Richard die afkomstig is van Philadelphia in Amerika en sinds vijf jaar in Antwerpen woont. “Ook vind ik de covers van Engelstalige boeken veel mooier dan de Nederlandse vertaling”, geeft Jorien toe. Het oog wil ook wat. “Ons doel is om het grootste Engelstalige aanbod te hebben van Antwerpen en ik denk eigenlijk dat we daar nu al in geslaagd zijn.” Maar ook liefhebbers van het Nederlands komen er zeker aan hun trekken en ook voor de kinderen is er een afdeling.

Anders dan de traditionele winkels in Antwerpen is Luddites Book & Wine open van dinsdag tot en met zaterdag tot 21 uur ‘s avonds. “Heel bewust natuurlijk. Wanneer je thuis komt van je werk, kan je hier nog terecht voor een goed boek en een lekker glas wijn. Wie een boek koopt, krijgt zijn eerste glas aan de helft van de prijs. Natuurlijk hoef je geen boek te kopen en kan je gewoon iets komen drinken”, besluiten de boekenliefhebbers.

Luddites Book & Wine, Hopland 34, Antwerpen. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 11 tot 21 uur en op zondag van 11 tot 17 uur. Maandag gesloten.