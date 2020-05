Met ‘Antwerpen breekt uit’ investeert de stad in ontharding: “We zetten in op vergroenen en op infiltratie van regenwater” Caroline Van de Pol

25 mei 2020

19u14 0 Antwerpen De stad wil haar straten en pleinen zo aangenaam mogelijk maken en kiest ervoor om extra ruimte te creëren voor groen en water. Daarom maakt ze geld vrij om projecten op te starten rond ontharding, onder de noemer ‘Antwerpen Breekt Uit’. Op deze manier worden de visies van het Waterplan en het Groenplan gerealiseerd in elke Antwerpse straat.

Ontharding betekent een onnodig verharde oppervlakte (zoals een stuk plein) vervangen door een oppervlak dat water doorlaat (zoals een plantvak voor een boom). De stad ontwikkelt deze projecten om haar straten, pleinen en parken klaar te maken voor de toekomst. Door meer ruimte te creëren voor groen en water op publiek domein zoekt de stad manieren om overstromingen te vermijden, verkoeling te brengen tijdens warme zomerdagen en water op te vangen tijdens extreme droogte.

Drie projecten

‘Antwerpen breekt uit’ omvat drie deelprojecten: de verdere uitrol van de tuinstraten, het project woonstraten en quick win onthardingen. De stad bekijkt samen met alle districten welke straten en pleinen in aanmerking komen voor deze deelprojecten.

In een tuinstraat wordt bestaande verharding vervangen door bijvoorbeeld plantvakken, bomen of klimplanten. Het groen van de tuinstraat wordt in nauwe samenwerking met de bewoners ingevuld en onderhouden. Naast de verdere uitrol van de tuinstraten zal de stad ook in gewone woonstraten onderzoeken hoe er bij een klassieke straatinrichting extra maatregelen voor vergroening en verblauwing kunnen toegepast worden. Antwerpen wil het Waterplan toepassen bij elke heraanleg. Een laatste initiatief zijn de quick win onthardingen, waar extra gestimuleerd wordt om in de publieke ruimte plaats te maken voor groen door onnodig verharde oppervlaktes te ontharden. Bijvoorbeeld door het deels vergroenen van een stuk asfaltweg.

Burgers stimuleren tot actie

Schepen voor openbaar domein Claude Marinower verduidelijkt: “Bij de heraanleg van straten en pleinen nemen we als stad reeds onze verantwoordelijkheden en zetten we maximaal in op vergroenen, maar ook op infiltratie en buffering van regenwater. We willen deze initiatieven aangrijpen om burgers ook te stimuleren acties te ondernemen op eigen terrein. Denken we hierbij bijvoorbeeld aan ontharden en vergroenen van hun voortuin of regenwater opvangen en lokaal infiltreren, of gebruiken om de auto te wassen of de planten water te geven.”