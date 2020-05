Met 40.000 mensen feesten vanuit je kot: dj organiseert grootste virtuele studentenfuif ooit David Acke

14 mei 2020

12u30 0 Antwerpen Geen studentenfuiven, geen TD’s en geen kotfeesten: kan je dan wel spreken van een academiejaar? Voor student en dj Toon Seghers in geen geval en daarom organiseert hij met studentenclubs uit heel Vlaanderen vrijdagavond het grootste online studentenevenement ooit in België. Via een stream zal hij twee uur lang Grootste Studentfest Ooit! uitzenden samen met bekende dj’s als Yolotanker, Daniël Busser, Michael Amani en Toon zelf als Louis XIV.

Toon Seghers (23) is student en DJ LOUIS XIV en organiseert daarom vrijdagavond het grootste online studentenevenement ooit in België. Samen met 6 studentenverenigingen sloeg hij de handen in elkaar om op vrijdag 20 uur een virtuele studentenfuif te organiseren.

Dat de studenten hierop zaten te wachten, toont de enorme interesse. Maar liefst 40.000 mensen hebben al interesse getoond om de fuif mee te volgen vanuit hun kot. “Elke studentenstad zal vertegenwoordigd worden door een studentenclub om het virtuele feest mee in goede banen te leiden. Antwerpen, Leuven, Gent, Brussel, Hasselt & Kortrijk tekenen present”, vertelt Toon.

Kasteel Wissekerke

Op de virtuele line-up pronken namen als Yolotanker, Daniël Busser, Michael Amani & Louis XIV. Ender Scholtens, bekend van TAGMAG & Tiktok, praat het hele gebeuren vlot aan elkaar. En partner D-Lights Sound & Light Rental zorgt voor een prachtig lichtspektakel. “Maar ook de locatie is heel bijzonder. Als locatie leent het kasteel Wissekerke in Bazel hier zich perfect toe. De gemeente Bazel zag het dan ook meteen zitten om dit positieve initiatief mee te ondersteunen”, gaat Toon verder. De hele set is eerder al opgenomen om ervoor te zorgen dat er technisch niets fout kan lopen. “Toch houden we het interactief en kunnen mensen ons tijdens de stream opbellen. Op die manier hebben we ook contact met de feestvierders en lijkt het allemaal alsof we gewoon met ons allen nog eens samen uit ons dak kunnen gaan.”

Toen Toon met het idee afkwam bij enkele vrienden, merkte hij meteen enorm veel enthousiasme. “De hele evenementensector ligt stil en je merkte dat er bij die mensen enorm veel goesting was om opnieuw iets te kunnen organiseren. Heel veel mensen die hier nu aan hebben meegewerkt heb ik, ook al klinkt dat wat raar, dankzij de coronacrisis kunnen strikken voor dit evenement. Zowel achter de draaitafel als mensen die achter de schermen het technische gedeelte in goede banen leiden.”

Wie de grootste Grootste Studentfeest Ooit! wil volgen kan vrijdagavond terecht op de Facebookpagina.