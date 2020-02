Messentrekker op jeugdfuif in Kavka krijgt in beroep lagere straf Patrick Lefelon

19 februari 2020

17u01 0 Antwerpen Het Antwerpse hof van beroep heeft Walford S. (47) veroordeeld tot zes jaar cel voor poging tot doodslag. De Jamaicaan had na een hoogoplopende discussie met een mes uitgehaald naar een 55-jarige man uit Borgerhout. Die was daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. In eerste aanleg had de veertiger acht jaar cel gekregen, maar toen werden de feiten nog omschreven als een moordpoging.

Het incident gebeurde op 18 november 2018, tijdens een Jamaicaans feest in jongerencentrum Kavka op de Oudaan in Antwerpen. Walford S. en het latere slachtoffer Robert D. hadden er ruzie gekregen. Na wat duw- en trekwerk besloot het slachtoffer om weg te gaan om een verdere escalatie te vermijden.

Walford S. gaf zijn betrokkenheid bij de vechtpartij toe, maar ontkende ondanks diverse getuigenverklaringen dat hij Robert D. was achterna gegaan en dat hij hem zes keer met een mes had gestoken. Het slachtoffer werd in de keel en rechterarm geraakt en verkeerde een tijd in levensgevaar. De arteriële bloeding aan zijn arm had volgens de wetsdokter fataal kunnen zijn.

Geen uitlokking

Het hof vond het bewezen dat Walford S. de messteken had toegebracht en dat hij daarbij de intentie had om het slachtoffer te doden. Dat hij met voorbedachte raden had gehandeld, vond het hof dan weer niet bewezen. “Het valt niet uit te sluiten dat hij impulsief heeft gereageerd op een vuistslag die het slachtoffer hem vlak voordien gegeven had”, klonk het in het arrest.

De feiten werden daarom geherkwalificeerd van ‘poging moord’ naar ‘poging doodslag’. Van enige uitlokking door Robert D. was volgens het hof geen sprake. De voorafgaande schermutseling stond niet in verhouding tot de steekpartij die erop volgde. Walford S. was ook blijven steken, zelfs toen het slachtoffer al op de grond lag.

De beklaagde heeft nog een blanco strafblad in België, maar werd al meermaals veroordeeld in Canada. Het hof legde hem zes jaar cel op, twee jaar minder dan in eerste aanleg. Hij moet het slachtoffer een provisionele schadevergoeding van 7.500 euro betalen. De vijftiger liep door de steekpartij een blijvende verlamming aan zijn rechterarm op, waardoor hij zijn job als fietsenmaker niet meer naar behoren kan uitoefenen.