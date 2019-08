Merksem maakt zich op voor Schaal Sels en Stroboerenmarkt Jan Aelberts

15 augustus 2019

16u03 0 Antwerpen De 94ste editie van de wielerwedstrijd Schaal Sels vindt op 25 augustus plaats in Merksem, Schoten en Deurne. Met de start en aankomst op de Bredabaan én de traditionele Stroboerenmarkt, wordt het een dag vol ambiance.

De wedstrijd behoort tot de Belgische en Europese topkoersen. De start wordt om 11 uur gegeven op de Bredabaan, en daar komt de koers rond 16 uur ook aan.

Vanaf 2019 maakt Schaal Sels Merksem deel uit van de Bingoal Cycling Cup. Deze Beker van België omvat acht wielerwedstrijden van hetzelfde niveau, die live worden uitgezonden op Sporza en Eurosport.

Traditiegetrouw kan je op de dag van de Schaal Sels van 9 tot 18 uur ook kuieren over de gezellige Stroboerenmarkt. Dit jaar is de markt extra groot. Op de website www.karakterkoesen.be en de website van Slim Naar Antwerpen vindt u alle nodige info in verband met het parcours, de doorkomsttijden en de nodige mobiliteitsmaatregelen.