Merksem lanceert eigen magazine MXM Jan Aelberts

03 december 2019

00u59 0 Antwerpen Het nieuwe magazine MXM valt deze week voor het eerst in Merksemse brievenbussen. Het driemaandelijkse tijdschrift van het district publiceert verhalen uit het district en een uitgebreide kalender.

“We zetten in op digitale communicatie”, klinkt het bij het district, “en we informeren onze inwoners uitgebreid via deze website en de Facebook-pagina van het district. Daarnaast werden er tot nu toe veel verschillende flyers en affiches gedrukt om promotie te maken voor activiteiten en evenementen, publiceerde we jaarlijks een zomerbrochure en kregen de Merksemse senioren twee keer per jaar een informatieboekje in de bus. Dat drukwerk wordt nu gebundeld in één magazine dat driemaandelijks bij elke Merksemnaar in de bus valt. Zo willen we nog meer inwoners bereiken en hen Merksem en elkaar beter laten leren kennen.”

Het magazine biedt een mix van praktische berichten, informatie over activiteiten en evenementen en verhalen in vaste rubrieken zoals ‘Binnenkijken’, ‘De wijze raad van…’ en ‘Bijzonder duo’. Elke editie bevat ook een dossier dat ruimte biedt om dieper in te gaan op een thema. “We kozen bovendien voor een uitgebreide vrijetijdskalender en hopen daarmee dat het voor u een reflex wordt om in MXM na te kijken wat er allemaal te beleven valt in Merksem.”

De eerste editie online lezen kan hier.