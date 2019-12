Merksem is op zoek naar topsporters en verdienstelijke sportclubleden Jan Aelberts

23 december 2019

19u25 0 Antwerpen Het district Merksem zal op dinsdag 3 maart 2020 de prestaties van zijn topsporters en verdienstelijke sportclubleden in de kijker zetten. Sporters nomineren voor de viering kan tot 31 december 2019.

Het district Merksem viert kampioenen op een Belgisch, Vlaams of Provinciaal kampioenschap en sporters die deelnamen aan een Europees of Wereldkampioenschap, Wereldspelen, Jeugdolympiades, Universiades, Olympische of Paralympische Spelen.

Merksemnaren kunnen zelf sporters nomineren door een motivatie en duidelijke portretfoto van de sporter te mailen naar de sportantenne via sportantenne.merksem@stad.antwerpen.be. De deadline voor het indienen van nominaties is dinsdag 31 december.

Naast de sporters die een titel behaalden en gevierd worden, zijn er nog een aantal laureaten. Van elke Merksemse sportclub die is aangesloten bij de sportraad wordt er ook een ‘verdienstelijk clublid’ gevierd dat sportief of extrasportief uitblonk in 2019. De G-sporttrofee wordt toegekend aan een persoon die in 2019 bijdroeg aan het stimuleren van G-sport in Merksem, of een Merksemnaar die zich inzette voor G-sport in het algemeen. Tenslotte wordt tijdens de viering bekendgemaakt wie de Merksemse sportambassadeur voor 2020 is.

