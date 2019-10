MensenMassaMeter telt hoeveel volk er op een evenement is AMK

16 oktober 2019

15u07 3 Antwerpen Wetenschappers van de UAntwerpen en Imec ontwikkelden een MensenMassaMeter: die moet op festivals of andere grote evenementen meten hoeveel volk er is en hoe ze zich verplaatsen op het terrein. Dat is voor de organisatoren van commercieel belang, maar ook de veiligheid kan er door verbeterd worden.

Informatie over de grootte en de dichtheid van mensenmassa’s kan van onschatbare waarde zijn voor de organisatoren van grootschalige evenementen. Soms zet de massa zich plots in beweging, om bijvoorbeeld naar een populaire artiest te gaan kijken. Zonder gedetailleerde info is het voor de hulpdiensten erg moeilijk om instant de juiste beslissingen te nemen. Vandaag maken ze gebruik van camera’s, maar die beelden zijn moeilijk te interpreteren door bijvoorbeeld rook of felle lichtflitsen.

De MensenMassaMeter kan dus een waardevol instrument zijn voor de hulpdiensten en de organisatoren. “Ons draadloze apparaat kan ons met de hulp van sensoren die we rond de locatie plaatsen, een goed beeld bezorgen van onder meer het aantal aanwezigen”, zegt prof. Maarten Weyn, verbonden aan UAntwerpen en Imec. “Elke aanwezige, ook een kind, heeft invloed op de radiofrequente golven van een laagvermogensignaal. Daar baseren we ons op. We hebben geen camera’s nodig en we gebruiken evenmin het signaal van de smartphones van mensen. De privacywetgeving laat dat ook niet toe.”

Tomorrowland

De voorbije maanden werd de MensenMassaMeter uitgebreid getest op enkele grote festivals en evenementen, zoals Tomorrowland en StuDay. “Die testfase verliep naar wens”, vertelt Ben Bellekens (UAntwerpen/Imec). “We willen de technologie nog verder ontwikkelen en er extra data bij betrekken. Dan denken we bijvoorbeeld aan het weerbericht en aan de line-up van een festival of het aantal consumpties per minuut van een contactloos betaalsysteem. In een volgende fase kan de MensenMassaMeter dan breed worden uitgerold, bij grote festivals en in steden.”