Menselijke resten aangetroffen in Straatsburgdok Patrick Lefelon

24 november 2019

18u11 214 Antwerpen In het Straatsburgdok ter hoogte van de Noordkaai zijn zondagavond menselijke resten aangetroffen. De brandweer en politie zijn ter plaatse om de resten uit het water te halen.

Politie en parket bevestigen dat er inderdaad menselijke resten zijn aangetroffen in het water. De brandweer heeft de lichaamsdelen aan wal gebracht. De scheepvaarpolitie zocht in de mist die over het Straatsburgdok hing naar meer resten maar die zijn niet gevonden.

Politiewoordvoerder Willem Migom: “Een voorbijganger heeft de politie zondag in de vooravond verwittigd. Met de resten die zijn aangetroffen is het onmogelijk om tot een spontane identificatie over te gaan. Er is een wetsdokter gevorderd. Hij zal maandagmorgen de lichamelijke resten onderzoeken. Ook maandag zullen politiediensten samenzitten om te kijken wat zij nog kunnen doen. Zondagavond was het niet meer mogelijk om met een sonarboot of met duikers verder te zoeken in het Straatsburgdok.”

Antwerp-supporter

Bij de vondst moet iedereen natuurlijk denken aan de verdwenen Antwerp-supporter Ben Vanleene. Het Straatsburgdok is het water waar het Albertkanaal in uitmondt. De 28-jarige Antwerp-supporter Ben Vanleene verdween op zondag 10 november op de terugweg van de wedstrijd Antwerp-Club Brugge. Een bewakingscamera filmde hem toen hij op het einde van de Slachthuislaan rondliep.

De politie doorzocht het Lobroekdok, de rioleringskanalen aan de Slachthuislaan en de oever van het Albertkanaal, maar vond geen spoor van de vermiste man. Midden vorige week werd de zoekactie opgegeven.

Zaterdagavond werd in Zoersel, waar de mama van Ben huisarts is, een herdenkingsactie gehouden. Honderden mensen zetten een kaarsje op hun vensterbank om de familie en vrienden te laten zien hoe iedereen met hen meeleeft.