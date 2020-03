Melikan Kucam weet volgende week of hij enkelband mag afdoen BJS

06 maart 2020

16u51 0 Antwerpen De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) beslist op dinsdag 10 maart of Melikan Kucam al dan niet verder aangehouden blijft. Dat werd vernomen bij het parket-generaal. De Mechelse N-VA’er staat momenteel nog onder elektronisch toezicht. De raadkamer wilde hem vorige week vrijlaten onder voorwaarden, maar het parket ging in beroep.

Melikan Kucam is de hoofdverdachte in een onderzoek naar onregelmatigheden bij het toekennen van humanitaire visa. Dat onderzoek loopt al sinds november 2018 en zou aan het licht hebben gebracht dat Kucam zich fors zou laten betaald hebben om Assyrische christenen uit onder meer Syrië en Irak op de lijst met kandidaten voor een humanitair visum te zetten. Kucam was een van de particulieren die in samenspraak met het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) die lijsten opstelde.

Hij werd in januari 2019 aangehouden op verdenking van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing, maar ontkent de aantijgingen met klem. Kucam zat acht maanden in de cel. In oktober werd beslist dat hij de gevangenis met een enkelband mocht verlaten. De raadkamer wilde hem daar vorige week van verlossen en hem vrijlaten onder voorwaarden, maar het parket ging in beroep.