Meldingen intrafamiliaal geweld stijgt door coronacrisis: “We verwachten een stormloop van mensen die hulp nodig zullen hebben” David Acke

15 april 2020

09u38 2 Antwerpen Het aantal meldingen van intrafamiliaal geweld stijgt naarmate de maatregelen rond het coronavirus blijven duren. Zo kreeg de Vlaamse hulplijn al 70 procent meer oproepen en noteert de Antwerpse politie een stijging van 25 procent. Stress en het wegvallen van sociale contacten spelen een belangrijke rol maar ook het wegvallen van coaching in gezinnen waar het al moeilijk gaat is een belangrijke factor. “Wij verwachten dat enorm veel mensen gaan aankloppen voor hulp.”

Sinds de uitbraak van de coronacrisis kreeg de Vlaamse hulplijn 1712 tot 70 procent meer oproepen over huiselijk geweld. Ook de Antwerpse politie kreeg sinds 14 maart tot 25 procent meer meldingen van mensen over intrafamiliaal geweld (IFG). Het kan daarbij gaan om kindermishandeling, partnergeweld of oudermishandeling.

Coaching valt weg

“De eerste twee weken sinds de invoering van de federale maatregelen om het coronavirus in te dijken zagen we een daling van melding omtrent huishoudelijk geweld. Maar daarna zagen we een forse stijging, zowel bij de Vlaamse hulplijn 1712, de chatlijnen als bij de politie”, vertelt Pascale Franck van het Family Justice Center Antwerpen. Franck ziet een aantal redenen voor die stijging. “Door de coronacrisis worden een aantal hulpmiddelen erg moeilijk. Zo valt hulpverlening aan huis weg en kunnen hulpverleners moeilijker ter plaatse gaan. Bovendien is de stap naar online hulpverlening voor een aantal mensen moeilijker. Sommige mensen hebben geen toegang tot computer of internet. Ook is het niet evident te praten over wat er gebeurt als je je niet kan afzonderen van andere gezinsleden, bijvoorbeeld de pleger of je kinderen. De coronacrisis zorgt ervoor dat moeilijke situaties nu sneller durven ontaarden in geweld. Niet alleen zitten mensen nu dag in dag uit bij elkaar, daar komt misschien ook nog eens tijdelijke werkloosheid bij of een lager inkomen.”

Zaak is nu om al die gegevens nauwkeurig te monitoren. Daarvoor staat het Family Justice Center Antwerpen in nauw contact met politie en hulplijnen. Een exact cijfer over hoeveel mensen het nu gaat, is er nog niet maar de opvanghuizen zitten ondertussen wel vol. “Dat geeft ons een indicatie”, zegt Franck. “We hebben ook extra opvang voorzien, met steun van de provinciale en Vlaamse overheid, zodat we mensen een uitweg kunnen bieden als het geweld escaleert. Binnenkort komen er nog 4 tot 10 units bij want mijn verwachting is dat we een enorme golf gaan krijgen van mensen die hulp nodig gaan hebben en daar kunnen we maar beter op voorbereid zijn.”

Protocol van Moed

Het Protocol van Moed wordt hier een belangrijke schakel in. Het gaat om een samenwerking tussen het Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling Antwerpen (VKA), het Antwerpse parket en het Family Justice Center Veilig Thuis (FJC). De focus ligt op verontrustende situaties: daar waar vrijwillige hulpverlening misschien niet meer mogelijk is of lijkt en waarbij de veiligheid van het kind (mogelijk) in gevaar is. Het laat toe dat het VKA en het parket samenwerken zonder dat het beroepsgeheim in het gedrang komt. Deze informatie-uitwisseling was voordien niet mogelijk, waardoor verschillende diensten vaak naast mekaar opereerden zonder dit van mekaar te weten.