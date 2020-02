Meld vanaf nu nog gemakkelijker sluikstort of een kapot speeltoestel: nieuwe app Amap moet brug tussen Antwerpenaar en dienstverlening vereenvoudigen ADA

06 februari 2020

13u51 7 Antwerpen Ergens een schommel stuk, een vuilnisbak die omgevallen is of een kapotte zitbank gespot? Dan kan je dat vanaf nu eenvoudig doorgeven aan de stad Antwerpen via de nieuwe meldingsapp Amap (Algemene Meldingen APplicatie). Dankzij de nieuwe app wil de stad de brug tussen burger en dienstverlening vergemakkelijken en versnellen. “Door de burgers te betrekken en zelf meldingen te laten inseinen hebben we als stad nog meer ‘ogen en oren’ op het terrein en kan ook de dienstverlening efficiënter georganiseerd worden,” vertelt schepen Nabilla Ait Daoud.

Sinds september 2016 werkt de stad Antwerpen met een digitaal systeem waarin zowel burgers als medewerkers snel zelf meldingen kunnen maken. De meldingen die de inwoners kunnen inseinen zijn zeer divers en kunnen gaan over sluikstort, een volle vuilnisbak, graffiti en schade aan een speeltoestel of straatmeubilair. “Deze vernieuwde app past ook binnen onze stedelijke strategie ‘radicaal digitaal’, waarbij we van onze medewerkers ook verwachten dat ze onze ‘ogen en oren’ zijn op het terrein. Door de burgers te betrekken en zelf meldingen te laten inseinen hebben we als stad nog meer ‘ogen en oren’ op het terrein en kan ook de dienstverlening efficiënter georganiseerd worden”, vertelt schepen voor loketten en personeel Nabilla Ait Daoud.

De nieuwe meldingsapp ‘Amap’ is een stuk gebruiksvriendelijker dan de vorige meldingsapp. Zo werd de applicatie geoptimaliseerd voor meldingen via smartphone en moet de gebruiker minder stappen doorlopen om een melding succesvol in te seinen. Dubbele meldingen worden automatisch door het systeem gedetecteerd. De nieuwe app maakt ook gebruik van GIS-coördinaten. Dat wil zeggen dat bij iedere melding een precieze locatie meegegeven wordt. Dit is of de locatie van de melding, of de locatie van de foto die mee met de melding ingestuurd kan worden. Op die manier weten medewerkers exact waar ze moeten zijn.

Met deze nieuwe applicatie wil de stad de drempel om problemen te melden nog laagdrempeliger maken. “We zijn continu bezig om de dienstverlening naar onze burgers toe te verbeteren. Deze vernieuwde meldingenapp past perfect in dat plaatje. Het grootste voordeel ervan is dat we de binnenkomende meldingen op termijn volledig kunnen linken met het achterliggende planningssysteem en de taken van een dienst of persoon. Dit zal een enorme stap vooruit zijn in onze dienstverlening aan onze inwoners, waar het als stad toch om draait”, besluit schepen Ait Daoud.