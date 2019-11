Meisjes van 12 en 13 jaar opgepakt voor agressie aan schoolpoort in Merksem Patrick Lefelon

14 november 2019

17u22 156 Antwerpen De Antwerpse politie heeft vandaag twee minderjarigen, meisjes van 12 en 13 jaar, opgepakt voor de De Antwerpse politie heeft vandaag twee minderjarigen, meisjes van 12 en 13 jaar, opgepakt voor de vechtpartij aan de schoolpoort van het Stedelijk Lyceum in Merksem. Daar werd de 13-jarige Lindsai na schooltijd in elkaar geslagen door een groepje medeleerlingen. De twee opgepakte meisjes zijn onder voorwaarden weer vrijgelaten.

Naar aanleiding van een vechtpartij aan een school in Merksem, startte de politie van Antwerpen een onderzoek in opdracht van het parket. Het 13-jarige slachtoffer Lindsai werd op 8 november opgewacht aan een tramhalte. Het meisje werd uitgescholden, aan de haren getrokken en geslagen met kneuzingen en een hersenschudding als gevolg. De aanval werd gefilmd en verspreid via de sociale media.

De ouders van het slachtoffer deden op 11 november 2019 aangifte bij de politie van Brasschaat. Op 12 november werd het onderzoek overgedragen aan de cel jongerencriminaliteit van de lokale recherche van Politiezone Antwerpen.

Strenge voorwaarden

Alle beschikbare beelden werden bekeken en geanalyseerd. Het onderzoek resulteerde vandaag in de arrestatie van twee meisjes, eentje van 12 en eentje van 13 jaar. In het kader van het nieuwe jeugddelinquentierecht zijn ze voorgeleid bij het parket Antwerpen. Na een uitgebreid gesprek hebben de twee meisjes strenge voorwaarden opgelegd gekregen, onder meer een contactverbod met het slachtoffer, en zijn zij terug vrijgelaten.