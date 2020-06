Meisje gewond na val van vijf meter door dak van deSingel CVDP

28 juni 2020

14u27 0 Antwerpen Een tiener is zaterdagavond door een koepel op het dak van kunstencentrum deSingel gevallen. Het meisje viel vijf meter naar beneden en werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.

De tiener was samen met twee vrienden op het dak van deSingel geklommen in de buurt van het standbeeld van Jan Fabre. “Het meisje ging op een koepel staan die is doorgezakt. Ze kwam vijf meter lager terecht binnenin het gebouw”, vertelt Willem Migom van Politiezone Antwerpen. “De brandweer verschafte toegang tot het conservatorium zodat de hulpdiensten het slachtoffer konden helpen. Haar verwondingen vielen mee, maar ze werd wel naar het ziekenhuis gebracht. De andere twee jongeren zijn er met de schrik afgekomen.”