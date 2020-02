Meirbrug krijgt nieuwe tramwissels ADA

04 februari 2020

De Lijn is gestart met de werken aan de sporen van de trams aan de Meirbrug. Er worden nieuwe wissels aangelegd en dat is opmerkelijk. De laatste keer dat dat gebeurde was in oktober 2008. De werkzaamheden vinden vooral ‘s nachts plaats om de hinder voor het verkeer te beperken. Ook de tramlijnen 4 en 7 rijden hun normale traject.