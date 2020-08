Megamax-schip HMM Gdansk arriveert vrijdag in Antwerpen

11 augustus 2020

17u22

De Antwerpse haven verwelkomt vrijdag voor het eerst de HMM Gdansk, een megamax-schip van maar liefst 23.964 TEU (maateenheid voor container van 20 voet) en daarmee een evenaring van het record van het grootste schip dat ooit Antwerpen aandeed. Spotters zijn welkom om - op voldoende afstand van elkaar - het schip te zien binnenvaren, maar het Havenbedrijf organiseert deze keer wegens de coronacrisis geen publieksevenement.

De HMM Gdansk is een zusterschip van de HMM Algeciras die in juni al langskwam in Antwerpen. De containerreus arriveert naar verwachting omstreeks 5 uur vanuit Hamburg, om vervolgens de haven te worden binnengeloodst en daar rond de middag aan te meren aan de Noordzeeterminal.

Zondag vertrekt het schip alweer, omstreeks 6 uur, richting het Verenigd Koninkrijk. Het Havenbedrijf verwacht op geen van beide momenten een massale opkomst van kijklustigen, maar vraagt wel om voldoende aan social distancing te doen.