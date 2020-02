Meest succesvolle foto-expo ooit: FOMU ontvangt 100.000ste bezoeker voor tentoonstelling Stephan Vanfleteren ADA

12 februari 2020

15u45 0 Antwerpen Een kleine 2.000 bezoekers op de openingsavond bleek een voorbode op wat komen zou. De tentoonstelling Stephan Vanfleteren - Present lokte sinds 24 oktober al 100.000 bezoekers naar het museum en dat is meteen uniek in Vlaanderen. Nooit lokte een fototentoonstelling meer volk op zo een korte tijd. Woensdagmiddag stond schepen Nabilla Ait Daoud en directeur Elviera Velghe klaar om die 100.000 bezoeker in de bloemetjes te zetten.

Rond 11 uur woensdagmiddag stond het ontvangstcomité klaar in het FOMU om de 100.000ste bezoeker aan de tentoonstelling Stephan Vanfleteren - Present een warm welkom te geven. Het was David Kenbeek uit het Nederlandse Haarlem die de bloemen in ontvangst mocht nemen. Hij bleek de tentoonstelling al eens gezien te hebben maar kwam dit keer terug met een vriendin. Hij kreeg naast de bloemen ook het fotoboek van de tentoonstelling, een jaar gratis toegang en een wegwerptoestel waarmee Vanfleteren een foto nam.

De tentoonstelling ging van start op 24 oktober en overschrijdt in minder dan 4 maanden de kaap van 100.000 bezoekers. Dit is een unicum voor het FOMU én voor een fotografietentoonstelling in Vlaanderen. De tentoonstelling wordt gesmaakt door een divers publiek. Museumpashouders en groepen, maar ook jongeren bezoeken in grote getale de tentoonstelling. Ook het aantal FOMU Friends verdubbelde tijdens de expo.

Op naar de 150.000

“Het succes is te danken aan twee aspecten. Natuurlijk heb je de naam Stephan Vanfleteren. Hij is dé bekendste fotograaf in Vlaanderen en dat lokt heel wat mensen. Maar daarnaast is het ook de eerste keer dat we één grote overzichtstentoonstelling organiseren van één fotograaf. Die combinatie zorgt ervoor dat het voor de bezoekers een unieke kans is om het werk van Vanfleteren te bewonderen”, vertelt Isabelle Willems van het FOMU. Trekt het museum hier dan lessen uit naar de toekomst toe? “Dat lijkt me moeilijk. Een overzichtstentoonstelling kan je niet elk jaar organiseren. Ik denk dat dit een kans uit de duizend was was en dat we die kans gegrepen hebben. Als we deze tentoonstelling als maatstaf voor onszelf nemen naar de toekomst toe, dan maken we het onszelf heel erg moeilijk.”

Je kunt de tentoonstelling nog bezoeken tot en met 19 april 2020. “We verwachten dat de tentoonstelling de kaap van 150.000 bezoekers zal halen. Museumpashouders en FOMU Friends bezoeken de tentoonstelling trouwens gratis op vertoon van hun pas”, klinkt het in het FOMU.