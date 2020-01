Meer vrouwen krijgen straatnamen: groenzone rond Museum voor Schone Kunsten wordt Clara Peetershof PhT

10 januari 2020

18u35 0 Antwerpen De stad wil meer vrouwelijke straatnamen. Ze voegde vrijdag alvast de daad bij het woord met de groenzone rond het Museum voor Schone Kunsten. Die gaat Clara Peetershof heten.

Clara Peeters (1594-1657) was een van de pioniers in de ontwikkeling van het stilleven als genre in de 17de eeuw. Haar naam wordt nu vereeuwigd in de groene zone langs de Schilderstraat, de Plaatsnijdersstraat en de Beeldhouwersstraat.

“De stad wil bij de benoeming van nieuwe straten voor meer evenwicht zorgen tussen mannen en vrouwen”, zegt schepen voor openbaar domein Claude Marinower (Open Vld). “Zo hebben we intussen onder meer de Mathilde Schroyensstraat, de Marleen Van Ouytselstraat, het Ann Salenspad en het Marleen De Backerplein.”