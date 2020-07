Meer veiligheid en duurzaamheid in Antwerpse haven dankzij 1.300 slimme ledlampen emz

13u16 1 Antwerpen De Antwerpse haven is duurzamer en veiliger geworden door de 1.300 nieuwe led-armaturen over een lengte van 45 kilometer. Dankzij een slim verlichtingssysteem uitgerold door Signify zijn die verbonden met een internetplatform. Zo kunnen de lampen via een smart tablet gemonitord worden op verbruik en flexibel gedimd of volledig uitgeschakeld worden.

In 2019 startte het hele transitieproces om van het havengebied een duurzame en circulaire wereldhaven te maken. Daarin speelt Signify, de wereldmarktleider in verbonden led-verlichting, zeker een rol. De 1.300 nieuwe led-armaturen zijn voorzien van het slimme verlichtingssysteem Interact City. “Port of Antwerp wil een voortrekkersrol spelen inzake duurzaamheid en circulariteit. Met de introductie van de slimme LED-verlichting van Interact City kan Signify ons helpen om de daad bij het woord te voegen en om van Port of Antwerp een duurzame en slimme haven te maken”, aldus Peter Melis, Senior Technisch Manager Projecten van Port of Antwerp.

Flexibel

Al die lampen hebben een dubbele connector. De eerste verbindt elke armatuur met elkaar en met het Interact City-platform van Signify en dus ook met het Internet of Things. De omschakeling naar led-verlichting op zich zorgt voor een besparing van meer dan vijftig procent. “Port of Antwerp opteerde dan wel voor een verhoging van het lichtniveau, maar dan nog daalt haar energiefactuur met meer dan dertig procent”, zegt Stefaan Note, Commercial Director van Signify Belgium.

“Door de verlichting te koppelen aan het platform van Interact City kunnen de beheerders van Port of Antwerp niet alleen alle lichten monitoren op het verbruik; ze zijn ook heel flexibel om de verlichting -geheel of gedeeltelijk- in één veeg op hun smart tablet te dimmen of zelfs uit te schakelen. Of gewoon dat extra licht geven waar het nodig is, bijvoorbeeld bij een speciale lossing of lading. En dat verhoogt dan weer de veiligheid”, vervolgt Note.

Met een tweede connector kunnen andere elementen als wagen- of geluidsdetectie meten. “Het voordeel daarbij is dat het zowel inwisselbaar is en tegelijk ook een upgrade kan krijgen. Het is een toekomstgerichte state-of-the-art-lichttechnologie”, besluit Note.