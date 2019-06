Méér natuurlijk groen op Linkeroever: district gaat ‘extensief' maaien BJS

09 juni 2019

12u50 3 Antwerpen Vindt u kortgewiekte grasvlakten langs de weg een beetje saai? Dan is er goed nieuws. Het district Antwerpen gaat op Linkeroever ‘extensief’ maaien. Zo krijgen kruiden, planten en diertjes meer kans om zich te ontwikkelen.

“Een aantal grasvelden zullen we nog slechts één of twee keer per jaar maaien”, zegt het Antwerpse districtsbestuur. “Het maaisel voeren we af. Op die manier wordt de ondergrond armer aan voedingsstoffen. Dat is precies wat verschillende kruiden nodig hebben om zich te kunnen uitbreiden. Grassoorten die een voedselrijke bodem verkiezen, zullen stilaan verdwijnen en plaats maken voor een bloeiende en meer diverse plantengroei. Dat is mooier en zorgt ook voor de instandhouding van waardevolle planten- en diersoorten.”

Op Linkeroever zijn er vier locaties waar een extensief maaibeleid wordt toegepast: - het noordelijke deel van het Frederik van Eedenplein, de driehoekvormige grasvlakte ten noordoosten van het Frederik van Eedenplein, de twee brede delen van de middenberm van de Emile Verhaerenlaan en de middenberm van de Waterhoenlaan. In totaal gaat het om een totale oppervlakte van bijna 1.500 m².