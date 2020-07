Meer mensen halen mondmasker op in apotheek Annelin Marien

11 juli 2020

15u23 2 Antwerpen Vanaf vandaag, zaterdag 11 juli, is iedereen verplicht om een mondmasker te dragen in onder andere winkels, bioscopen, bibliotheken, theaters en gebedshuizen. Sinds dat op donderdagavond bekend werd gemaakt, kwamen veel mensen die hun mondmasker van de stad Antwerpen nog niet kwamen ophalen dat gisteren en vandaag wel doen.

Midden mei besliste de stad om al haar inwoners van 12 jaar en ouder een mondmasker te geven. Deze werden vanaf juni gefaseerd verdeeld via de Antwerpse apotheken. Gezinnen kregen een uitnodiging in hun bus, waarmee ze naar een apotheek in de buurt konden om hun mondmasker af te halen. In totaal kocht de stad 600.000 exemplaren aan voor 450.000 inwoners.

Gisteren en vandaag merkten apothekers dat er veel meer mensen over de vloer kwamen om hun mondmasker op te pikken. Vincent Van Steen werkt als apotheker bij Apotheek Broeckx op de Kipdorpvest: “Voor donderdag hadden we al twee dozen mondmaskers van de stad Antwerpen uitgedeeld, maar die kwamen mensen mondjesmaat ophalen. Gisteren was er dan toch een kleine stormloop voor mondmaskers: niet alleen voor die van de stad, maar ook voor die van de federale overheid en andere mondmaskers die we verkopen. Nog tot woensdag 15 juli kunnen Antwerpenaren hun mondmasker van de stad komen halen, dus ik ga ervan uit dat we tot woensdag nog veel mondmaskers zullen mogen uitdelen.”