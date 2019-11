Meer jongeren en vrouwen bij daklozen: “Niemand zal deze winter op straat moeten slapen” Philippe Truyts

25 november 2019

22u43 0 Antwerpen Zestien procent van de daklozen in Antwerpen zijn vrouwen, tien procent jongeren. Op de gemeenteraad wilden PVDA en Groen van bevoegd schepen Tom Meeuws (sp.a) weten hoe hij deze winter voor voldoende capaciteit gaat zorgen. “Niemand zal op straat moeten slapen als hij of zij dat niet wil”, belooft Meeuws.

De winteropvang in de centra Victor en De Biekorf startte in deze koude november al halfweg de maand. Schepen Meeuws beklemtoonde wel dat die opvang niet op volle capaciteit gebeurt tot 1 december. “We voorzien alles samen 222 bedden. De voorbije winter waren er geen tekorten, behalve op tien dagen in Victor 4 (één van de twee opvangplekken daar, red.). Dat hebben we opgelost.” Helemaal kwam Meeuws daar niet mee weg: voor Mie Branders (PVDA) kan het niet dat de winteropvang nog steeds een onderscheid maakt tussen mensen met en zónder papieren. “Voor ons is wonen een basisrecht.”

Voor de begeleiding van thuisloze jongeren trekt de stad 800.000 euro extra uit. Daarmee kunnen 140 van die jongeren via diverse trajecten worden opgevangen. Meeuws wees er tot slot nog op dat er voor dakloze vrouwen op vrij korte termijn een aparte vleugel in de Victor zal worden ingericht.

Cultuur

De besparingen op cultuur lokten verwachte kritiek uit van de linkse oppositie, maar ook Erica Caluwaerts (Open Vld) mengde zich in het debat. “Ik ben echt verbaasd dat Het Roze Huis geen middelen krijgt vanuit het stedelijke culturele beleid. Ze staan immers vermeld in het bestuursakkoord als organisatie die meebouwt aan een open en tolerante stad.” Schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) wijst erop dat Het Roze Huis nog wel kans maakt op projectsubsidies.

Later op de avond werd een motie van Groen over de luchthaven verworpen. Ilse Van Dienderen vroeg of de stad zich wou aansluiten bij de dagvaarding van twee actiegroepen, de stad Mortsel en de gemeente Borsbeek. Zonder succes dus.