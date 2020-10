Meer focus op leesplezier dan op collectie: Antwerpse openbare bibliotheken lanceren nieuw strategisch plan

ADA

09 oktober 2020

15u09 0 Antwerpen De bibliotheken van de stad Antwerpen lanceren een strategisch plan voor de periode 2020-2025. Ze kiezen voor een aanpak op maat en de focus op leesplezier, taal- en cultuureducatie en competentieontwikkeling. Het doel is om zoveel mogelijk Antwerpenaren te betrekken, met extra aandacht voor kinderen en jongeren van de stad.

Het BIB-beleidsplan voor de komende vijf jaar houdt een ambitieuze koerswijziging met een nieuwe missie voor de Antwerpse bibliotheken in. Belangrijkste verandering is de shift van een collectiegerichte naar een klantgerichte werking. De werking wordt volledig afgestemd op de noden en wensen van huidige klanten en potentiële gebruikers uit de omgeving. Met deze nieuwe werkwijze willen de Antwerpse bibliotheken bestaande drempels wegwerken. Zo zal de toegankelijkheid geoptimaliseerd worden met verruimde openingsuren voor de bibliotheekdiensten. Ook zullen reglement en tarifering sterk vereenvoudigd worden. Er wordt ook een vernieuwde visie op de onthaalzones en wegwijs in de bibliotheek geïmplementeerd.

Om het nieuwe bibplan te realiseren werd voor het eerst een analyse gemaakt van het gebruik van een bib door verschillende klantprofielen. Als resultaat hiervan zullen de collecties van de Antwerpse bibliotheken onderling verschillen. De integrale bibliotheekcollectie blijft voor ieder lid weliswaar toegankelijk: boeken, strips, dvd’s of cd’s van de ene bib kunnen steeds opgevraagd worden door een klant van een andere bib.

Voortrekkersrol

Ook nemen de Antwerpse bibliotheken een voortrekkersrol rond geletterdheid op met extra aandacht voor kinderen en jongeren. Er zal bijvoorbeeld meer ingezet worden op trajecten en studieplaatsen. Dit hangt samen met een aanpassing in de openingsuren, zodat studenten ook na de schooluren in de bibliotheek terechtkunnen.

“De bib is van de Antwerpenaar en wil dat in de toekomst nog meer zijn: met een vereenvoudigd reglement, betere openingsuren en een nieuwe visie op onthaal. We zetten volop in op scholenwerking en op leesplezier voor de jonge Antwerpenaar”, zegt schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud. “Antwerpen trekt de kaart van Lees- en Boekenstad. Onze bibliotheken spelen een cruciale rol: ze stimuleren het leesklimaat en de meerstemmigheid in de stad.”