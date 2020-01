Meer dan honderd gestolen juwelen gevonden bij huiszoeking: politie op zoek naar rechtmatige eigenaars Sander Bral

14u39 1 Antwerpen Bij een huiszoeking heeft de lokale recherche meer dan honderd juwelen aangetroffen die vermoedelijk afkomstig zijn van woninginbraken. De politie is op zoek naar de rechtmatige eigenaars van de in beslag genomen goederen en plaatste beelden van de juwelen maandagmiddag online.

Het team eigendommen van de lokale recherche Antwerpen is gespecialiseerd in dossiers rond woninginbraken. Bij een huiszoeking vonden de speurders een grote hoeveelheid juwelen. Het gaat om horloges, halskettingen, oorbellen, armbanden en ringen. Wellicht werden de spullen gestolen uit woningen in Antwerpen en de ruime omgeving.

“Om slachtoffers nog beter van dienst te zijn, stellen we de teruggevonden gestolen goederen online tentoon”, klinkt het bij de lokale politie. “Herken je een gestolen voorwerp op onze website? Dan kan je meteen doorklikken naar een formulier waar je je contactgegevens en het pv-nummer kan invullen.”

Bewijsmateriaal

Mensen komen enkel in aanmerking als de diefstal ook werd aangegeven bij de politie. Na inzending komt het formulier bij de lokale recherche terecht die nadien contact met je opneemt. Mensen moeten kunnen bewijzen dat de juwelen effectief hun eigendom zijn. Teruggave gebeurt enkel na toestemming van het parket van Antwerpen.

Bekijk de beelden van de in beslag genomen goederen op de website van de politie.