Meer dan duizend inwoners district Antwerpen leggen twaalf thema’s burgerbegroting vast PhT

09 maart 2020

00u10 0 Antwerpen De inwoners van het district Antwerpen kunnen dit jaar opnieuw 1,4 miljoen euro verdelen voor de Burgerbegroting van 2021. De voorbije maand kozen meer dan duizend mensen de twaalf thema’s waar de centen naartoe zullen gaan. Nieuwkomers zijn de ondersteuning van bewonersgroepen en ‘zet je buurt in beweging’. Groen in straten en ondersteuning van vrijwilligers zijn er ook nu bij.

De volgende fase komt eraan op zondag 29 maart in het districtshuis. Dan weten we hoe de deelnemende Antwerpenaren 1,4 miljoen euro precies over de 12 thema’s verdelen. Er zijn twee momenten, om 10.30 en 13.30 uur (www.burgerbegroting.be). Maar je kunt ook online geld verdelen via doemee.burgerbegroting.be.

Nadat de budgetten zijn verdeeld over de thema’s, kan iedereen tussen 30 maart en 17 mei projecten indienen binnen de gekozen thema’s en het toegewezen budget. Vervolgens kiezen inwoners op het Burgerbegrotingfestival (27 september) welke projecten in uitvoering gaan in 2021.