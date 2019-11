Meer dan driehonderd bestuurders negeren verbodsbord in amper één week tijd Sander Bral

27 november 2019

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Zuid van de lokale politie krijgt vaak meldingen van bestuurders die de verbodsborden verkeerde richting negeren aan de Boomsesteenweg, de Jan Van Rijswijcklaan, Cyriel Buyssestraat en andere straten in de omgeving. Om die reden voert de politie geregeld controles. Dinsdag werd er toezicht gehouden aan de Saelesianenlaan waar acht bestuurders bij de werken het verkeersbord negeerden. Aan de Boomsesteenweg werden er 34 overtredingen vastgesteld. “Het verkeersondersteuningsteam laat weten dat het in bijna een week tijd al meer dan driehonderd overtredingen heeft vastgesteld voor bestuurders die de verboden richting in reden”, klinkt het verontrustend bij de politie.